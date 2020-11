Home Depot Aktie: Deshalb ist sie besser, als Lowe Company!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Heimwerkeraktien standen 2020 in Flammen, aber ein Analyst sagte am Donnerstag, dass Home Depot Inc (NYSE:HD) für Investoren besser geeignet sei als Lowe’s Companies Inc (NYSE:LOW), die ins Jahr 2021 gehen.

Der Analyst

Gordon Haskett-Analyst Chuck Grom stufte Home Depot von Akkumulieren auf Kaufen hoch und bekräftigte ein Kursziel von 315 USD. Grom stufte Lowe's von Buy (Kaufen) auf Accumulate (Akkumulieren) herab und ...



