Home Depot Aktie: Wie Home Depot gewinnt und das Momentum behalten könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Der Baumarktbetreiber Home Depot Inc. (NYSE:HD) meldete Ergebnisse für das erste Quartal, die in vielen Bereichen Stärke zeigten. Die Analysten bewerteten die Ergebnisse in den letzten Updates und hoben mehrere Kursziele an.

Die Home Depot Analysten

Raymond James-Analyst Bobby Griffin bekräftigte ein Outperform-Rating und ein Kursziel von $350.

RBC-Analyst Scot Ciccarelli bekräftigte sein Outperform-Rating und erhöhte das Kursziel von 377 $ auf 386 $.

Simeon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung