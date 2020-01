Home Depot Aktie: Tu Gutes und sprich darüber!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

The Home Depot, Inc. (kurz “Home Depot”) hat sich festgelegt: Über die „Home Depot Foundation“ will das Unternehmen bis zu 250.000 Dollar für Hilfsmaßnahmen im Hinblick auf die fortgesetzte Erdbeben-Aktivität in Puerto Rico spenden. Es soll da Moskitonetze, Erste-Hilfe-Sets, Generatoren und mehr geliefert werden. Da passt es ganz gut, dass Home Depot solche Dinge wahrscheinlich aus dem eigenen Bestand nehmen kann. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



