Home Depot Aktie: Sind Home Depot und Lowe’s Amazon-sicher?

Home Depot Inc (NYSE:HD) und Lowe’s Companies Inc (NYSE:LOW) handelten am Mittwoch niedriger, nachdem beide Baumarktunternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse gemeldet hatten.

Home Depot Gewinn

Home Depot meldete für das erste Quartal einen Gewinn von 3,86 Dollar je Aktie, was die Schätzung von 3,07 Dollar übertraf, und einen Quartalsumsatz von 37,5 Milliarden Dollar, was die Schätzung von 34,89 Milliarden Dollar übertraf.

