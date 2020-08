Home Depot Aktie: Quartalsdividende von 1,50 Dollar angekündigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Wer die nächste Quartals-Dividende von Home Depot erhalten möchte, sollte die vom Unternehmen genannten Details beachten. So wurde der 3. September 2020 als sogenannter „record date“ für die kommende Dividendenzahlung bezeichnet. Nur diejenigen Aktionäre, bei denen die Home Depot Aktien an dem Tag auch eingebucht sind, sollen die kommende Dividende erhalten (Kauf an dem Tag kann zu spät sein). Die Dividende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung