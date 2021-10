Home Depot-Aktie: LaserShip ernennt Top-Manager zum CEO!

Überblick

In einer Personalentscheidung mit enormen Auswirkungen auf die Paketzustellungsbranche hat der regionale Spediteur LaserShip am Freitag bekannt gegeben, dass Mark H. Holifield, der Architekt der modernen Lieferkette von Home Depot Inc. zum ständigen CEO ernannt wurde.

Holifield tritt die Nachfolge von Mike Roth an, der vom Eigentümer von LaserShip, dem Private-Equity-Unternehmen American Securities LLC, als Interims-CEO von LaserShip mit Sitz in Vienna, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung