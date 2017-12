Home Depot Aktie: Jahresprognose angehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Liebe Leser,

nach den Hurrikans Irma und Harvey sowie den Waldbränden an der US-Westküste und dem Erdbeben in Mexiko sind Renovierungs- und Wiederaufbauarbeiten dringend nötig. Die hohe Nachfrage an Baumaterial kam HD im 3. Quartal zugute. Der Umsatz stieg um 8% auf 25 Mrd $. Auf vergleichbarer Basis lag der Zuwachs bei 7,9%. Die Hurrikane schmälerten das operative Ergebnis um 51 Mio $. Zwar legten die vergleichbaren Einnahmen dank der Sturmschäden um 282 Mio $ zu, doch musste HD gleichzeitig 104 Mio $ an Ausgaben verbuchen. Unterm Strich stieg der Gewinn um 10% auf 2,2 Mrd $.

Der Gewinn pro Aktie soll um 14% auf 7,36 $ deutlich steigen

HD wird eine Quartalsdividende in Höhe von 89 Cent je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Insgesamt ist es das 123. Quartal in ununterbrochener Folge, für das eine Dividende ausgeschüttet wird. Im Februar hob die Baumarktkette die Dividende um 29% auf den aktuellen Betrag an. HD profitierte aber auch von den steigenden Immobilienpreisen in den USA. Dies veranlasst viele Eigenheimbesitzer, verstärkt in ihre Häuser und Wohnungen zu investieren und bescherte HD mehr Kunden, die zudem im Schnitt mehr ausgaben.

Für Marktbeobachter ist der Branchenprimus besonders interessant. Er dient als Indikator für die Konsumneigung der Verbraucher. Nach dem überraschend gut ausgefallenen 3. Quartal ist HD optimistischer und hat die Jahresprognose angehoben. Der Gewinn pro Aktie soll um 14% auf 7,36 $ deutlich steigen. Immerhin ein Prozentpunkt mehr als bisher prognostiziert. Beim Umsatz wird jetzt ein Plus von 6% angepeilt.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.