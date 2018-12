Home Capital: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Für die Aktie Home Capital aus dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 30.11.2018 ein Kurs von 17,61 CAD geführt.

Unsere Analysten haben Home Capital nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Home Capital 1 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 17,61 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 6,27 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 18,71 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Home Capital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,64. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Home Capital zahlt die Börse 8,64 Euro. Dies sind 34 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Specialty Finance" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 13,09. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.