Home Bancshares: Ist es das gewesen?

Am 10.04.2019, 07:12 Uhr notiert die Aktie Home Bancshares an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 18,32 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat Home Bancshares auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Home Bancshares als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 24,8 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 35,45 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 18,31 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Home Bancshares weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,56 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 2,74 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,18 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Die Aktie von Home Bancshares gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,48 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 24,04 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".