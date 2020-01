HomeServe: War die Aufregung umsonst?

HomeServe, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversified Support Services", notiert aktuell (Stand 20:13 Uhr) mit 1315.67 GBP im Minus (-0.78 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

HomeServe haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der HomeServe verläuft aktuell bei 1181,8 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 1326 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,2 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1268,52 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die HomeServe-Aktie der aktuellen Differenz von +4,53 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von HomeServe investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,67 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,66 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: HomeServe erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 2 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1400 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1326 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. HomeServe erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.