Home24 will Mitte Juni an die Börse - Preisspanne festgelegt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Möbelhändler Home24 zurrt die Konditionen für seinen bevorstehenden Börsengang fest.



Das Unternehmen aus dem Startup-Brutkasten Rocket Internet will den Investoren bis zu rund 7,7 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 19,50 bis 24,50 Euro je Stück anbieten, wie Home24 am Freitag in Berlin mitteilte. Die Erstnotierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sei dann für den 15. Juni geplant.

Wie Home24 bereits zur Bekanntgabe seiner Börsenambitionen vor knapp zwei Wochen mitteilte, will das Unternehmen beim IPO einen Bruttoerlös von rund 150 Millionen Euro einstreichen. Hinzu kämen dann eventuell noch Einnahmen aus einer möglichen Mehrzuteilungsoption. Investoren sollen die Papiere nun voraussichtlich zwischen dem 4. und 13. Juni zeichnen können./tav/jha/