Home24 legt bei Umsatz zu und schafft Break-even mit verbesserter Ebitda-Marge

BERLIN (dpa-AFX) - Der Möbelhändler Home24 hat im Schlussquartal des vergangenen Corona-Jahres seinen Umsatz weiter ausbauen können.



Um Währungseffekte bereinigt seien die Konzernerlöse verglichen mit dem Vorjahresquartal um 50 Prozent auf 152 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Auf Jahressicht hätten die währungsbereinigten Umsätze um 42 Prozent auf 492 Millionen Euro zugelegt. Grund für die stärkeren Erlöse ist weiterhin eine erhöhte Nachfrage nach Möbeln, etwa weil Möbelhäuser wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben.

Auch bei der Marge des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) konnten die Berliner nach vorläufigen Zahlen punkten: So stieg diese um 11 Prozentpunkte im Gesamtjahr auf 3 Prozent. Damit schaffte Home24 auf dieser Ebene den Break-even auf Jahresbasis. Der Vorstand kündigte eine Prognose für das laufende Jahr am 31. März an. Dann sollen auch die geprüften Finanzzahlen vorgestellt werden./ngu/stk