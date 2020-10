Home24 Aktie: Hält die Entwicklung auch nach Corona an?

Als Onlinemöbelhaus profitierte Home24 enorm von der Corona-Pandemie. Durch den Ausfall des Urlaubs und die vermehrte Zeit in den eigenen vier Wänden schien vielen eine Investition des gesparten Geldes in eine Verschönerung der eigenen Wohnung sinnvoll zu sein. Diese Einkäufe online zu tätigen, liegt sowieso im Trend, auf den Corona nochmal wie ein Katalysator wirkte. So konnte die misslungene Expansion nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung