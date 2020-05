Homann sucht Investor

Bielefeld (ots) - Der Feinkosthersteller Homann (2800 Mitarbeiter) in Dissen (Kreis Osnabrück) sucht für seine Salatsparte mit ihren derzeit rund 1000 Mitarbeitern einen strategischen Investor. Das berichtet das Westfalen-Blatt (Freitagsausgabe).Einen entsprechenden Beschluss habe der Aufsichtsrat der Homann-Konzernmutter Theo Müller am Donnerstag gefasst, schreibt die Zeitung. Gelinge dies nicht, solle die Sparte verkauft werden, berichtet das Westfalen-Blatt weiter. Hintergrund des Beschlusses seien notwendige Investitionen in die Salatsparte im höheren Millionenbereich. Homann befindet sich seit mehr als einem Jahr in der Restrukturierung. Die Sparten Dressing (Lintdorf/Bad Essen) und Fisch (im polnischen Posen) sollen den Plänen zufolge eigenständig bleiben.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4609074OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell