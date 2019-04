Holznagelschießen 2.0!

MauerkirchenOberösterreich (ots) - Markteinführung des weiterentwickeltenLignoLoc® F44 SystemsMit dem LignoLoc® F44 System brachte die BECK Fastener Group 2017 den erstenmagazinierten Holznagel auf den Markt. Ab Mai 2019 ist nun die nächsteGeneration, das LignoLoc® F44 System 2.0 erhältlich. In der Neuauflage werdenviele Kundenwünsche realisiert, die die Holznagelverarbeitung mit einemDruckluftnagler noch einfacher gestalten. BECK bietet bestehenden Kunden desbisherigen F44 Systems kostengünstige Upgrade-Möglichkeiten an.Mit der Entwicklung der ersten magazinierten Nägel aus Holz hat die BECKFastener Group bewiesen, dass sogar bei einem so traditionellen Produkt wie demNagel die Innovationsmöglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft sind.LignoLoc Holznägel bieten ganz neue Ansätze der Befestigung. Querdenken ist hiereindeutig erlaubt. Umso wichtiger ist die kontinuierliche Weiterentwicklung derProduktlinie. Für BECK eine Selbstverständlichkeit, wie die Neuauflage desLignoLoc F44 Systems im Mai 2019 zeigt."Die Stimme der Kunden nehmen wir sehr ernst.", erklärt CEO Christian Beck."Gerade bei einer radikalen Innovation wie LignoLoc ist es unsere Pflicht, dasFeedback des Marktes aufzunehmen und umzusetzen. Nur so können wir die neueBefestigungsmethode weiterentwickeln und stoffreine Holz-Verbindungen für nochmehr Einsatzgebiete anbieten", betont der Geschäftsführer desTraditionsunternehmens.Feinschliff für besseres HandlingWar das LignoLoc Holznagelsystem durch seine Einzigartigkeit von Anfang an eineKlasse für sich, gelingt dem BECK Entwicklungsteam mit dem neuen F44 System 2.0der gekonnte Feinschliff: Der F44 2.0 Druckluftnagler überzeugt durchverbessertes Handling und einfachere Wartung. Zudem wurden Nagelführung,Tiefeneinstellung und Eintreibgenauigkeit optimiert.Auch die LignoLoc Holznägel des F44 Systems 2.0 haben ein Facelift bekommen: DasKunststoffband der neuen F44 Nägel wurde weiter nach unten gesetzt. Die Nägelsitzen stabiler in der Magazinierung, was sich sowohl in der Verarbeitung alsauch beim Transport der Nägel positiv auswirkt. Das neue F44 System 2.0 ist -wie auch die Vorgängerversion - für LignoLoc Nägel mit 3,7 mm Durchmessergeeignet und ab 1. Mai am Markt erhältlich.Kostengünstige Upgrade-MöglichkeitenBis Ende Juli 2019 produziert und liefert BECK noch die LignoLoc Nägel passendzum alten F44 System 1.0 und stellt so eine sanfte und stufenweise Umstellungsicher. Darüber hinaus gibt es bereits jetzt für bestehende Kundenkostengünstige Möglichkeiten, ihr LignoLoc F44 1.0 Gerät nachrüsten zu lassen.Durch das LignoLoc Retrofit-Kit kann der Umbau auch selbst durchgeführt werden.Informationen bekommen Sie bei Ihrem LignoLoc-Fachhändler oder direkt bei derBECK Fastener Group unter der Servicenummer 0043 7724 2111-671 und derE-Mail-Adresse sales@beck-austria.com.www.beck-lignoloc.comLIGNA - Weltleitmesse für Forst- und HolzwirtschaftInteressierte können das neue LignoLoc® F44 System 2.0 und weiter LignoLoc®Neuheiten auf der diesjährigen LIGNA in Halle 13 Stand A27 SEHEN, FÜHLEN,TESTEN!Datum: 27.05.2019Ort: Deutsche Messe Hannover, Halle 13 Stand A27Hannover, DeutschlandUrl: https://www.ligna.de/SEHEN - FÜHLEN - TESTEN Halle 13 | Stand A27 (https://www.beck-fastener.com/messetermin/news/ligna-2019-weltleitmesse-fuer-die-forst-und-holzwirtschaft.html)Kontakt:BECK Fastener Group - Raimund BECK KGDoris StempferPublic Relations+43 7724 2111-0PR@beck-austria.comwww.beck-fastener.comOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuell