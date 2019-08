Holzhack-Tradition trifft Innovation / Axt mit Sti(e)l: Fiskars führt neue Axt-Serie Norden ein (FOTO)

Eschborn (ots) -Pünktlich zur kühlen Jahreszeit, in der es ans Feuerholz hackengeht, bringt Fiskars eine neue Axt auf den Markt. Und die hat es insich: Die Norden Axt ist das erste Modell der Finnen mit einem Stielaus echtem Holz. Das macht sie zum Must-Have für alle Holzhacker, fürdie natürliches Design und innovative Technologie festzusammengehören.Die Wahl der richtigen Axt ist eine Typ-Frage: Da wäre derPragmatiker, der Wert auf Funktion, Sicherheit und einen komfortablenStiel aus Kunststoff legt. Und es gibt den Traditionalisten, derHolzhacken in erster Linie mit dem Gefühl von echtem Holz in der Handverbindet. Fiskars bringt jetzt erstmals ein Modell auf den Markt,das beides zusammenbringt: die Norden Axt. Der Stiel der Nordenbesteht aus hochwertigem Hickoryholz, einer robusten Walnuss-Holzartmit FSC-Zertifizierung. Es ist die erste Axt der Finnen mit Holzstiel- einem Stiel mit Stil. Durch eine Fiberglas-Verbindung bilden Kopfund Stiel eine untrennbare Einheit. Sie verhindert, dass sich derKopf vom Stiel löst. Das gibt der Axt den Überschlagschutz, für dendie Äxte von Fiskars bekannt sind.Werkzeug und DesignobjektMit ihrem edlen und robusten Holzgriff ruft die Norden AxtAssoziationen von Wäldern und knisterndem Lagerfeuer hervor. Dasmacht sie auch optisch zum echten Hingucker und Designobjekt. "DieKombination aus innovativer Technologie und natürlichem Designverkörpert unsere nordische Herkunft auf authentische Art und Weise.Für alle, denen es beim Holzhacken um das Gefühl von Holz in der Handgeht, ist sie ein schickes Must-have und eine tolle Alternative zuunseren bewährten Modellen mit Stiel aus glasfaserverstärktemKunststoff", sagt Christoph Lergenmüller, PR & Communications ManagerEurope South.Für jeden Holzliebhaber die richtige AxtDie Serie besteht aus drei verschiedenen Größen: zweiUniversaläxte mit einem 35 oder 44 Zentimeter langen Stiel und eineSpaltaxt mit einem 49 Zentimeter langen Stiel. Die beiden längerenModelle eignen sich optimal zum Hacken und Spalten von Feuerholz rundums Haus. Die kleinere Universalaxt ist perfekt für Ausflüge "back tothe roots", zum Beispiel wenn beim Camping und Wandern die Lust nacheinem Lagerfeuer aufflammt. "Die Norden Axt repräsentiert unserenordische Herkunft. Sie ist nicht nur ein optisches Highlight,sondern auch bei Holzarbeiten einfach unschlagbar. Das macht sie zumTraum eines jeden Holzliebhabers und ist zum Jahresende eine tolleGeschenkidee", ergänzt Lergenmüller.Produktinformationen:Unschlagbare Performance in drei verschiedenen Größen:Norden Universalaxt N7- Idealer Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten wie Campen und Wandern- Kompakte Größe mit 35 Zentimeter langem Stiel- Stiel besteht aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Hickoryholz- FiberCompTM Schlagschutz dank untrennbarer Einheit aus Stiel undAxtkopf- Hakenförmiges Stiel-Ende schützt davor, dass die Axt aus der Handrutscht- Schneidkante aus doppelt gehärtetem Karbonstahl- Axtkopf mit Außenbeschichtung aus Teflon verhindert dasSteckenbleiben im Holz und schützt vor Rost und Verschmutzung59,95 EuroNorden Universalaxt N10- Optimal zum Holzhacken und für Bauprojekte rund ums Haus- 44 Zentimeter langer Stiel ideal zum einhändigen Hacken- Stiel besteht aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Hickoryholz- FiberCompTM Schlagschutz dank untrennbarer Einheit aus Stiel undAxtkopf- Hakenförmiges Stiel-Ende schützt davor, dass die Axt aus der Handrutscht- Schneidkante aus doppelt gehärtetem Karbonstahl- Axtkopf mit Außenbeschichtung aus Teflon verhindert dasSteckenbleiben im Holz und schützt vor Rost und Verschmutzung64,95 EuroNorden Spaltaxt N12- Ideal zum Spalten kleinerer Holzscheite mit bis zu 20 ZentimeterDurchmesser- 49 Zentimeter langer Stiel zum beidhändigen Gebrauch- Stiel besteht aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Hickoryholz- FiberCompTM Schlagschutz dank untrennbarer Einheit aus Stiel undAxtkopf- Hakenförmiges Stiel-Ende schützt davor, dass die Axt ausder Hand rutscht- Schneidkante aus doppelt gehärtetem Karbonstahl- Axtkopf mit Außenbeschichtung aus Teflon verhindert dasSteckenbleiben im Holz und schützt vor Rost und Verschmutzung74,95 EuroPressekontakt:Im Auftrag von Fiskars:Pressebüro Fiskars Germany GmbHNatalia StierfischerAppelt, relations GmbH | Waterloohain 5 | 22769 Hamburg |DeutschlandTel. +49 40 899 699 237Mail: fiskars@fischerappelt.deOriginal-Content von: Fiskars Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell