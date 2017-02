Holzenkamp/Westermayer: Vorgaben zur landwirtschaftlichen Düngung weiterentwickeln

Berlin (ots) - Gewässerschutz und bedarfsgerechtePflanzenversorgung besser in Einklang bringenDer Deutsche Bundestag wird am heutigen Donnerstag über eineÄnderung des Düngegesetzes abschließend beraten. Dazu erklären deragrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz-JosefHolzenkamp, und der zuständige Berichterstatter Waldemar Westermayer:"Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist sauberes Grund- undOberflächenwasser ein hohes und schützenswertes Gut. Es ist dahervöllig unbestritten, dass insbesondere in Gebieten, in denen dasWasser belastet ist, Handlungsbedarf besteht. Die verschärftenAnforderungen an die landwirtschaftliche Düngung sollen deshalb dazubeitragen, mögliche Einträge aus der Landwirtschaft und damitverbundene negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.Die Unionsfraktion stellte dabei in den Verhandlungen mit demKoalitionspartner und den Ländern sicher, dass eine ausreichendeVersorgung der Pflanzen mit Dünger auch weiterhin möglich bleibt.Zudem ist es gelungen, die besondere Beschaffenheit von Boden undKlima einzelner Regionen in Deutschland zu berücksichtigen, in demausreichend Flexibilität für die landwirtschaftliche Praxisvorgesehen ist.Klar ist aber auch, dass die landwirtschaftlichen Betriebe mit denneuen Regelungen zum Teil vor großen Herausforderungen stehen undnegative Auswirkungen auf den anhaltenden Strukturwandel nichtausgeschlossen sind. Insbesondere die sogenannte Stoffstrombilanzsieht die Unionsfraktion deshalb weiter kritisch. Eine andere Lösungwar aber bei den Beteiligten nicht mehrheitsfähig."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell