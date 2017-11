Holy Hamburg - Zeit zum Genießen: Hamburger Weihnachtsmärkte läuten die Adventszeit ein (VIDEO)

Hamburg (ots) -Ab dem heutigen Montag startet in Hamburg offiziell dieWeihnachtszeit: die 16 innerstädtischen Weihnachtsmärkte haben ihrePforten geöffnet und bieten Genuss pur. Mehr Abwechslung bietet keinedeutsche Weihnachtsdestination: mal traditionell-nostalgisch mitGlühwein, Printen und Mandeln auf dem Rathausmarkt, mitLebkuchenhäuschen auf dem neugestalteten Gänsemarkt, exklusiv mitChampagner an der Alster, laut und bierselig auf der Reeperbahn odermit Cocktails und Diskomusik auf der schwul-lesbischen Winter Pridein St. Georg. Videos und genussvolle Bilder unterwww.hamburg-tourism.de/holyhamburg.Die Adventszeit ist für jeden einzelnen von uns aus einempersönlichen Grund die schönste Zeit des Jahres. Plätzchen undSchokolade zum Frühstück sind erlaubt, der Glühwein taut die Gemüterauf und ein Meer aus Lichtern verwandelt die graue Landschaft in einefunkelnde Traumwelt. Wieso also versuchen der schönsten Zeit desJahres zu entfliehen? Es ist doch viel einfacher - und außerdemschöner - sich der Magie der Adventszeit hinzugeben. Auf 16 Märktenlässt sich in der Hamburger Innenstadt die gesamte Bandbreite dervorweihnachtlichen Genüsse mit allen Sinnen erleben. Hier kannniemand dem Zauber von Heiligabend entkommen. Und shoppt nebenan inden geschmückten Einkaufsstraßen und Passagen gleich seineWeihnachtsgeschenke.Das Herz der Hamburger Weihnachtszeit schlägt besonders stark imZentrum der Stadt. Auf dem Rathausplatz betritt man einenhistorischen Weihnachtsmarkt wie aus dem Bilderbuch. MillionenBesucher lassen sich hier jedes Jahr von den vielen Lichtern,herrlichen Gerüchen und tausend glücklichen Gesichtern verzaubern.Alles was traditionell zu Weihnachten dazugehört, lässt sich hierfinden: Kunsthandwerk, weihnachtliche Kulinarik und Bio-Glühwein.Wenn dann noch der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren vorbei an derfestlich beleuchteten Rathausfassade über den Platz fliegt und "Ho HoHo" ruft, kann man nicht anders als lächeln (27.11.-23.12., 11-21Uhr; Sa/So bis 22 Uhr).Nur ein paar Meter weiter an der Alster trifft die Tradition aufModerne. Die schicken Zelte des "Weißenzauber" am Jungfernstiegbringen ein elegantes, klassisches Ambiente an Hamburgs blaue Mitte.Am schönsten ist es, sich einen heißen Glühwein zu schnappen undentlang des Wassers mit Blick auf den beleuchteten Weihnachtbaummitten im See zu spazieren (27.11.-30.12., 11-21 Uhr, Fr/Sa bis 22Uhr).Ein Stück weiter auf dem Weihnachtsmarkt am Gänsemarkt wird diesesJahr erstmals ein idyllisches Dorf aus Lebkuchen-Häuschen entstehen:individuell gestalteten Pfefferkuchen-Häuschen mit Zuckerguss bietenkulinarische Weihnachtsgenüsse (27.11.-23.12., 11:30-21 Uhr,Gastronomie bis 23 Uhr).Weniger klassisch aber umso bunter und ausgefallener ist derWeihnachtsmarkt im Herzen von St. Georg, auch bekannt unter dem Namen"Winter Pride". Der einzige schwul-lesbische Weihnachtsmarkt bietetspeziell eine weihnachtsmusik-freie Zone (27.11.-30.12., 12-22 Uhr,Fr/Sa bis 24 Uhr).Wie immer konnte man es auf St. Pauli nicht abwarten: der Kiez hatschon eine Woche früher mit Weihnachten angefangen und traditionelllaut und schrill den Santa Pauli Weihnachtsmarkt eröffnet. Nightlife,Afterwork-Party und nicht ganz ernst gemeinte Geschenkideen gehenhier Hand in Hand - inklusive abendlicher Stripshows (bis 23.12.,Mo-Mi 16-23 Uhr, Do 16-24 Uhr, Fr/Sa 13-1 Uhr, So 13-23 Uhr).Neben all den besonderen Eindrücken für Seh-, Geruchs- undGeschmackssinn, ist die Zeit, die wir mit Familie und Freundenverbringen immer noch die bedeutsamste. Der Glühwein schmeckt bessergemeinsam, Weihnachtslieder klingen schöner im Chor und Geschenkekauft man lieber für Andere. Weihnachten ist eben erst gemeinsametwas Besonderes.Dieses Gefühl und genussvolle Eindrücke von den verschiedenenHamburger Weihnachtsmärkten finden sich unter dem Motto "HolyHamburg" als Videos und Fotos unterwww.hamburg-tourism.de/holyhamburg oder im Social Web unter#holyhamburg.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbH, Julia Bankus, Tel.: +49(0)40-30051495E-Mail: bankus@hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell