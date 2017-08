Holunderbeeren nicht roh essen! Vorsicht ist bei vielen weiteren Früchten geboten - Giftpflanzendatenbank der DSH

--------------------------------------------------------------DSH-Giftpflanzen-Datenbankhttp://ots.de/KTpA1--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Herbstzeit, Erntezeit. In Gärten, Wäldern und anWegesrändern locken Beeren und Früchte zum spontanen Verzehr. AberObacht: Manche Beeren sind giftig. Wer zum Beispiel Holunderbeerenroh und in großen Mengen isst, muss mit Magenbeschwerden, Erbrechen,Schüttelfrost und Durchfall rechnen. Gekocht oder zu Marmelade undGelee verarbeitet, sind Holunderbeeren allerdings eine gesundeKöstlichkeit. Darauf weist die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) hin.Ganz und gar die Finger lassen sollte man von Früchten und/oder Samender Tollkirsche, Zwergmispel (Cotoneaster), des Pfaffenhütchens,Geißblattes, Ilex und Efeus (Hedera Helix). Abhängig von derverzehrten Menge können die Folgen lebensbedrohend sein.Giftpflanzendatenbank der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH)Weitere Informationen zu giftigen Zimmer-, Balkon- undGartenpflanzen bietet die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) in ihrerGiftpflanzendatenbank: http://bit.ly/2xqgN5s. Diese Datenbankerweitert seit kurzem das Informationsangebot der DSH und wirdständig erweitert.Gedruckte Informationen rund um Vergiftungsrisiken für Kinderenthält die kostenlose Broschüre "Achtung! Giftig! Vergiftungsunfällebei Kindern":https://das-sichere-haus.de/broschueren/kinder/cache/nc/, die vomGesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und der DSHgemeinsam herausgegeben wird.Hinweis für Printredaktionen:Das Titelblatt der "Gift"-Broschüre (druckfähiges Format) kannkostenlos hier heruntergeladen werden: http://bit.ly/2wLtuuu. AllePflanzenfotos aus der Giftpflanzen-Datenbank der DSH könnenlizenzfrei und kostenlos im Rahmen der redaktionellenBerichterstattung heruntergeladen werden: Quellennachweis: DSH. Wirbitten um ein Belegexemplar.Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die DSH dazu beitragen,die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr verunglücken inDeutschland rund 3,2 Millionen Menschen durch einen Haushaltsunfall.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell