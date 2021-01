Holtzbrinck Publishing Group stärkt hauseigene Content-Angebote / Aus Argon Verlag und AVE Publishing wird die Argon Verlag AVE GmbH

Stuttgart/Berlin (ots) - Die Argon Verlag GmbH und die AVE Publishing GmbH & Co. KG gehen jetzt unter das gemeinsame Dach der Argon Verlag AVE GmbH. Die Muttergesellschaft Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG baut so die Vielfalt ihrer Medienformate aus. In Reaktion auf die wachsende Popularität von Podcasts, Streaming, Serien und Webvideos auch im deutschen Sprachraum sollen den deutschsprachigen Verlagen (S. Fischer Verlage, Rowohlt Verlag, Droemer Knaur sowie Kiepenheuer & Witsch) und Autor*innen neue innovative und kreative Möglichkeiten für ihre Medienaktivitäten erschlossen werden. Dabei bleiben die Kerngeschäfte unter den Marken "Argon Verlag" und "AVE" weiterhin bestehen und werden von der Argon Verlag AVE GmbH gemeinsam betrieben."Die Medienwelt ist seit Jahren sehr dynamisch. Ständig entwickeln sich neue Formate und hybride Vertriebswege, Inhalte werden zielgruppenspezifischer. Wir möchten daher unseren Buchverlagen und ihren Autor*innen in der Argon Verlag AVE GmbH alle Möglichkeiten der Darstellung und Vermarktung aus einer Hand bieten", sagt Walid Nakschbandi, Vice President und Chief Content Officer der Holtzbrinck Publishing Group.Bis jetzt deckte der Argon Verlag seit 2005 die Audio-Sparte für die Holtzbrinck Publishing Group ab. Als einer der führenden deutschen Hörbuchverlage konnte er auch im herausfordernden Jahr 2020 seinen Wachstumskurs fortsetzen.Das gilt auch für die AVE Publishing, die seit Mitte der achtziger Jahre Stoffe für Fernsehen, Kino und Mediatheken produziert. Sie hat mit zahlreichen preisgekrönten und quotenträchtigen Filmen und Serien relevant zur Aufklärung in gesellschaftlichen Debatten beigetragen.Die Schwesterunternehmen hatten für das Podcast-Label argon.lab bereits die Kräfte aus Lektorat, Redaktion, Produktion und Vertrieb gebündelt. argon.lab erreicht aktuell eine monatliche Reichweite von 2 Millionen Hörer*innen. Die Erfolge legten nahe, sie und ihre Netzwerke noch enger miteinander zu verzahnen, um Inhalte und Potenziale innovativer zu nutzen.Geschäftsführer der Argon Verlag AVE GmbH ist Kilian Kissling. Christiane Mädge übernimmt die kaufmännische Leitung. Heike Schmidtke ist weiterhin Verlagsleiterin des Argon Verlags. Zum 1. Februar verantwortet Johanna Behre als Leiterin die Bereiche TV, Digital und Podcast.Pressekontakt:Kilian KisslingArgon Verlag AVE GmbHWaldemarstr. 33 A, 10999 Berlinkilian.kissling@argon-verlag.deStefanie SalomonHoltzbrinck Publishing GroupGänsheidestr. 26, 70184 Stuttgartstefanie.salomon@holtzbrinck.comOriginal-Content von: Holtzbrinck Publishing Group, übermittelt durch news aktuell