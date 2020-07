Holtzbrinck Publishing Group mit Veränderungen im Aufsichtsrat

Stuttgart (ots) - Das Stuttgarter Familienunternehmen Holtzbrinck Publishing Group gibt folgende Veränderungen im Aufsichtsrat zum 9. Juli 2020 bekannt:Mit Ablauf der Mandatszeit scheidet Prof. Klaus-Dieter Lehmann zum 9. Juli 2020 aus dem Aufsichtsrat der Verlagsgruppe nach insgesamt 19 Jahren Mitgliedschaft, in denen er 13 Jahre den Vorsitz innehatte, aus. Er wird dem Unternehmen als Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates verbunden bleiben. Dr. Bernd Scheifele, der dem Gremium seit 2007 angehört, wird den Vorsitz von ihm übernehmen. Neu in den Aufsichtsrat aufgenommen wurde Hala Zeine, Chief Product Officer bei Celonis SE, die somit das fünfköpfige Gremium neben Christian Meissner, Prof. Dr. Jürgen Mlynek und Christiane Schoeller wieder vervollständigt."Die Familiengesellschafter schätzen sich sehr glücklich, den Aufsichtsrat mit höchst professionellen Persönlichkeiten besetzt zu sehen. Wir freuen uns insbesondere darüber, dass wir nach Christian Meissner im letzten Dezember nun Hala Zeine gewinnen konnten. Aufgrund ihrer langjährigen erfolgreichen Tätigkeit in hochkarätigen Führungspositionen der Technologie-Branche bei Celonis und zuvor bei SAP verstärkt Frau Zeine die Kompetenz des Aufsichtsrats. Prof. Klaus-Dieter Lehmann sind wir für seinen weisen Rat, seine tief empfundene Leidenschaft und sein großes Geschick über knapp zwei Jahrzehnte, die von einem starken Wandel der Medien gekennzeichnet waren, äußerst dankbar. Wir sind sehr froh, dass er uns als Ehrenvorsitzender weiter verbunden sein wird", erklärt Dr. Stefan von Holtzbrinck, Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter der Holtzbrinck Publishing Group.Pressekontakt:Beatrice Richter-BeckHoltzbrinck Publishing GroupGänsheidestr. 26, 70184 StuttgartT: +49 711 2150-211E: beatrice.richter-beck@holtzbrinck.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112279/4648557OTS: Holtzbrinck Publishing GroupOriginal-Content von: Holtzbrinck Publishing Group, übermittelt durch news aktuell