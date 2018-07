Holt Angelique Kerber 22 Jahre nach Steffi Graf den Wimbledon-Titel wieder nach Deutschland? Das Finale gegen Serena Williams am Samstag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Neuauflage des Finals von 2016 am Samstag ab 14.45 Uhr liveauf Sky Sport 1 HD- Mit einem Sieg würde Angelique Kerber die erste deutscheWimbledon-Siegerin seit 1996, Serena Williams kämpft um ihren 24.Grand-Slam-Erfolg- Roland Evers kommentiert das Duell auf dem Centre Court- "London Calling - die Highlights" ab 22.00 Uhr frei empfangbarauf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in derSky Sport AppWie bereits 2013 und 2016 steht eine deutsche Spielerin im Finalevon Wimbledon. Am Samstag kommt es zwischen Angelique Kerber undSerena Williams auf dem Centre Court zu einer Neuauflage desEndspiels von vor zwei Jahren, als die Deutsche in zwei Sätzenunterlag. Sollte Angelique Kerber die Revanche gelingen, würde sie 22Jahre nach Steffi Graf den Titel beim prestigeträchtigstenTennisturnier der Welt wieder nach Deutschland holen.Doch nicht nur aus deutscher Sicht könnte es ein historischer Tagwerden. Sollte Serena Williams weniger als ein Jahr nach der Geburtihres ersten Kindes erneut auf dem "Heiligen Rasen" triumphieren,würde sie mit dann 24 Grand-Slam-Titeln den Rekord der AustralierinMargaret Court einstellen.Sky berichtet am Samstag ab 14.45 Uhr live aus Wimbledon. RolandEvers kommentiert das Duell zwischen den beiden ehemaligenWeltranglistenersten. Sowohl Kerber als auch Williams setzten sich inihren Halbfinal-Matches souverän durch und mussten im gesamtenbisherigen Turnierverlauf jeweils nur einen Satz abgeben.Abgerundet wird der Wimbledon-Tag am Samstag ab 22.00 Uhr auf SkySport News HD. Moderator Yannick Erkenbrecher und Sky Experte PatrikKühnen analysieren in "London Calling - die Highlights" dieHöhepunkte des Finals für jedermann frei empfangbar. Deutschlandseinziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist seit Dezember 2016 imFree-TV und steht zusätzlich auch im frei empfangbaren Livestream aufskysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell