Holpriger Start für Disney+: Schlechte Nachrichten für Netflix, Chance für ProSiebenSat.1 Media?

Nun ist es also so weit: Die Ideenschmiede Walt Disney (WKN: 855686) hat ihren eigenen Streaming-Dienst an den Start gebracht. Unter dem Namen Disney+ werden nun in den USA, Kanada und in unserem Nachbarland, den Niederlanden, die Inhalte des Maus-Haus gestreamt. Damit nehmen die Streaming Wars nun wohl eine weitere brisante Wendung.

Trotz oder gerade wegen der hohen Erwartungen ist der Start allerdings nicht so geglückt, wie es sich die Manager und Techniker des Medienkonzerns wohl gewünscht haben. Schauen wir im Folgenden einmal, warum es sich hierbei dennoch um schlechte Nachrichten für den Platzhirsch Netflix (WKN: 552484) handelt. Und warum das ein Anzeichen dafür sein könnte, dass auch ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) in diesem neuen Bereich weiterhin eine Chance besitzt.

Ein holpriger Start wegen zu hoher Nachfrage

Wie mehrere Medien zum Start des neuen Streaming-Dienstes Disney+ berichten, gab es wohl einige Schwierigkeiten. So habe der Login zwischenzeitlich mal nicht funktioniert und auch einige Inhalte dieses neuen, frischen und mit vielen Erwartungen verknüpften Dienstes konnten im Laufe des ersten Tages nicht abgerufen werden.

Der Grund für diese unrühmliche Entwicklung waren einerseits technische Schwierigkeiten. Andererseits jedoch auch hervorragende Neuigkeiten, weil diese auf eine zu hohe Nachfrage zurückzuführen gewesen sind, die diesen neuen Streaming-Dienst wohl im wahrsten Sinne des Wortes überfordert haben. Eine interessante und erfolgreiche Entwicklung, die selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen haben. Das erklärt wohl auch das moderate Plus der Disney-Aktie an diesem eigentlich eher gewöhnlichen Tag.

Für Netflix hingegen scheint dieser erfolgreiche und bahn- oder, besser, serverbrechende Start jedoch eine schlechte Nachricht zu sein. Denn es spricht viel dafür, dass das Maus-Haus mit seinem eigenen Angebot eine große Resonanz und eine hohe Nachfrage über den Erwartungen aufgeworfen hat. Das dürfte hier künftig für reichlich Wettbewerb sorgen.

Was das Ganze mit ProSiebenSat.1 Media zu tun hat

Bleibt nun noch die spannende Frage, was das Ganze mit ProSiebenSat.1 Media zu tun haben könnte. Der erfolgreiche Start von Disney+ dürfte schließlich eine Nummer größer sein als die Pläne des deutschen Medienunternehmens. Allerdings können wir hier dennoch einige Entwicklungen ableiten, die auch die Investoren von ProSieben interessieren könnten.

Disney ist nämlich mit reichlich Verspätung in diesen Markt eingestiegen und hat hier nun ein Ausrufezeichen gesetzt. Ein früher Vogel zu sein scheint in diesem Markt nicht alles zu sein, sondern qualitative und beliebte Inhalte, über die Disney+ gewiss verfügt, können dieses zeitliche Manko wohl beseitigen.

Sollte ProSiebenSat.1 Media daher ebenfalls mit seinen Inhalten überzeugen können, könnte das für eine erfolgreiche Etablierung und zumindest für ein Nischendasein sprechen. Daher kann der Start von Disney+, wenn auch in einer abgespeckten Version, einen gewissen Fingerzeig für ProSiebenSat.1 Media bedeuten, das bald mit einer kostenpflichtigen Premiumvariante an den Start gehen möchte.

Bleiben wir noch kurz bei Disney+

Aber kehren wir zum Abschluss noch einmal kurz zu Disney selbst zurück. Dass der Start des eigenen Dienstes so hohe Wellen schlägt, dass die im Vorfeld hohen Erwartungen, auch von technischer Seite, nun noch übertroffen werden, kann definitiv als gute Nachricht interpretiert werden. Investoren können entsprechend gespannt sein, welche Zahlen das Maus-Haus diesbezüglich in wenigen Wochen oder Monaten verkünden kann.

