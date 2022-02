Hologic Aktie: Jubelschreie!

Für die Aktie Hologic aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 07.02.2022, 13:53 Uhr, ein Kurs von 74.74 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hologic einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hologic jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hologic haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hologic-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 86,71 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (74,74 USD) ausgehend um 16,02 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Hologic von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,43. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hologic zahlt die Börse 9,43 Euro. Dies sind 89 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 89,2. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.