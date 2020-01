Holocaust-Überlebende Eva Schloss war eifersüchtig auf ihre Stiefschwester Anne Frank

Hamburg (ots) - Eva Schloss, Holocaust-Überlebende und Stiefschwester von AnneFrank, hatte immer Probleme damit, dass Anne Franks Schicksal im Gegensatz zuihrem eigenen die Welt bewegte. "Ich war eifersüchtig. Das ist genauso als würdeman hassen", erzählt die 90-Jährige im Interview mit dem ZEITmagazin. Jederkenne Anne Franks Tagebuch, aber niemand habe je von Eva Schloss gehört. "Es hatlange gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Ich hatte ja dasselbe mitgemachtund bin sogar am Leben!"Schloss war 1944 mit ihrer Familie verhaftet und nach Auschwitz deportiertworden. Nur sie und ihre Mutter überlebten, ihre Mutter heiratete 1953 den Vatervon Anne Frank, die im KZ Bergen-Belsen gestorben war. "Die Zeit nach Auschwitzwar für mich eigentlich schwerer als die Zeit im Lager", sagt Eva Schloss. "Ichfühlte mich schuldig, weil ich überlebt hatte. Meine Mutter und ich haben unsnie gesagt, wie unglücklich jede von uns war. Wir taten so, als ob uns dasnichts ausmachte." Sie selbst sei voller Hass gewesen, sagt Eva Schloss. Erstals sie in London 1986 bei einer Anne-Frank-Ausstellung über den Holocaustsprechen sollte, sei es aus ihr herausgebrochen: "Und dann konnte ich auf einmalloslassen."*Aktualisierung vom 08.01.2020, 12:50 UhrPressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen .Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell