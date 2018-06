Holo-Light gewinnt German Innovation Award 2018 - BILD

Erneut hochrangige Auszeichnung für den Holo-Stylus.Gemeinsame Entwicklung von MCI und Holo-Light findetinternationale Anerkennung.Innsbruck (ots) - Berlin, 6. Juni 2018 - Jetzt geht es Schlag aufSchlag: Noch keine Woche ist es her, dass das Start-up Holo-Light inSanta Clara im Silicon Valley den renommierten Auggie-Award inEmpfang nehmen durfte. Gestern Abend erhielt das junge Unternehmen inBerlin nun jenen Preis, der als eine der wichtigsten Benchmarks inEuropa gilt: Den German Innovation Award. Der Preis kürt effektiveLösungen mit Mehrwert, die durch innovative Details und ganzheitlicheneue Lösungen entstehen. Der Holo-Stylus, ein neuartiges digitalesEingabegerät, das die intuitive Entwicklung und Bearbeitung vonvirtuellen Inhalten ermöglicht und eine Präzision imSubmillimeterbereich aufweist, überzeugte die anspruchsvolle Jury.Das Start-up Holo-Light beeindruckte insgesamt durch Innovationskraftund Nachhaltigkeit.Seitens Holo-Light zeigt man sich überwältigt. "Wir freuen uns,dass der Holo-Stylus solchen Anklang findet und dass die Jury unsereVision teilt, die Interaktion mit digitalen Inhalten durch denHolo-Stylus zu vereinfachen und zu standardisieren, und das mit demhöchstmöglichen Maß an Präzision.", meint Philipp Landgraf,Holo-Lights leitender Entwickler für den Holo-Stylus.Auch das MCI äußert sich als stolzer Entwicklungspartner. GeraldStreng, der am MCI mit der Entwicklung der Hardware des Holo-Stylusbetraut ist, erläutert: "Abgesehen von den technischen Features habenwir uns beim Design des Holo-Stylus für die Stiftform entschieden.Unsere Arbeitshypothese war: Je einfacher und vertrauter Optik undForm sind, desto größer würde die Akzeptanz sein. Es ist großartig,dass unsere Entwicklung so großen Anklang findet!" Michael Kraxner,Leiter Forschung, Entwicklung und Technologietransfer, fasstzusammen: "Als Unternehmerische Hochschule® hat das MCI mitHolo-Light einen kongenialen Partner gefunden. Die gemeinsameEntwicklungsarbeit ist am Puls der Zeit und gestaltet Zukunft. DieseInnovationen machen einfach Spaß, unser gesamtes Team freut sich überden Erfolg des Holo-Stylus."Großes Lob kommt von offizieller Seite. Günther Platter,Landeshauptmann von Tirol, freut sich mit den Gewinnern: "Tirol istein guter Boden für besondere Ideen, die wir mit der TirolerInnovationsförderung auch unterstützen. Sowohl das Start-upHolo-Light als auch das MCI sind wichtige Treiber der TirolerTechnologieoffensive. Die Zusammenarbeit der beiden Partner istbeispielhaft. Auf nahezu modellhafte Weise verbinden sich hier dieKompetenzen einer Hochschule und eines hoch innovativen heimischenUnternehmens. Der German Innovation Award genießt weltweit hohesAnsehen, weit über Fachkreise hinaus. Ich gratuliere zu dieserAuszeichnung, die dem gesamten Wirtschaftsstandort zugutekommt."Zwtl.: Beeindruckende EntwicklungErst im April 2018 verkündete das AR/MR Start-Up Holo-Light denoffiziellen Launch der gemeinsam mit der UnternehmerischenHochschule®MCI (Management Center Innsbruck) entwickeltenEingabe-Hardware für Datenbrillen.Bereits im Vorfeld wurde der Holo-Stylus für den TirolerInnovationspreis nominiert, eine ehrenvolle Anerkennung derLeistungen des jungen Technologie Unternehmens.Die Erfolgsserie scheint aber erst so richtig einzusetzen:Kürzlich durfte das junge Start-Up sich über Investments sowohlvonseiten des MCI als auch des innogy Innovation Hub, einemAccelerator und Investment Arm des führenden deutschenEnergieunternehmens innogy freuen.Nun ging nicht nur der namhafte Auggie Award, welcher im Zuge derweltbekannten AR/VR Konferenz AWE (Augmented World Expo in SantaClara im Silicon Valley) verliehen wird, in der Kategorie "Best Input&/ Output Hardware" an den Holo-Stylus, auch der hoch angeseheneGerman Innovation Award ging an die "Maus der Zukunft", wie dasEingabegerät von manchen gerne genannt wird.Zwtl.: Holo-Stylus, die Maus der ZukunftDer Holo-Stylus versteht sich als Eingabegerät, welches den Umgangund das Erschaffen digitaler Inhalte erleichtern soll. Dies erreichtdas handliche Tool, das die Form eines Stiftes aufweist, durch seineKompatibilität mit allen Arten von Datenbrillen und durch ein bislangungeschlagenes Präzisionslevel, welches im Submillimeterbereichangesiedelt ist. Das Trainieren präziser Handbewegungen überAugmented Reality im Medizinsektor oder detailliertes Designen imVorfeld der Produktentwicklung bis hin zu alltäglichen, intuitivenInteraktionen mit holographischem Content: Die Anwendungsbereichesind zahlreich.Zwtl.: Mehr über Holo-LightHolo-Light ist ein junges Technologie-Start-up und Pionier der MR/ AR-Revolution, indem es Software- und Hardware-Lösungen anbietetund einheitliche Standards für Industrie 4.0 schafft. Im ersten Jahrseines Bestehens erlangte das schnell wachsende Unternehmen aufgrundseiner Vielzahl praktischer und professioneller Anwendungen, die fürQualitätskontrolle, Demonstration, Wartung, Schulungszwecke und mehrverwendet wurden, viel Aufmerksamkeit in der Industrie.Zwtl.: Mehr über das MCIAls Unternehmerische Hochschule® positioniert sich das MCIinternational an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaftund verbindet das Beste aus den beiden Welten. Wissenschaftlichfundierte Lösungskompetenz, kontinuierliche Innovation, sowie hoheInternationalität, Wirtschaftsnähe, Servicequalität undPraxisrelevanz zählen zu den tragenden Säulen der Strategie undfinden Niederschlag in Forschung, Lehre, Weiterbildung,Knowhow-Transfer und Start-ups.