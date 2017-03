HoloLens: Zühlke erster zertifizierter Microsoft-Entwicklungspartner in Deutschland (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Eschborn (ots) -Der Innovationsdienstleister Zühlke hat in den vergangenen Monatenmit seinem Kunden Jungheinrich einen Experience Prototype für denEinsatz der Mixed-Reality-Brille Microsoft HoloLens beiService-Technikern entwickelt: Es geht darum, die Reparatur desneusten Paletten-Staplers holografisch zu unterstützen. Basierend aufdem Projekt mit Jungheinrich wurde Zühlke nun in das HoloLens AgencyReadiness Partner Programm in Deutschland, Österreich und der Schweizaufgenommen.Für Unternehmen ist die Interaktion mit 3D-Objekten in der realenWelt eine große Chance, um Prozesse und Produkte neu zu gestalten.Durch den Einsatz von Mixed Reality wird die Wertschöpfung erhöht,indem Reparaturen beschleunigt, Ausbildungen optimiert und neueProduktkonfiguratoren möglich werden.Microsofts Mixed Reality Plattform wird Geschäftsprozesse und dieArbeitswelt stark verändern. Es wird vielfältige Einsatzzwecke infast allen Branchen und Bereichen geben. Anwender werden ganz neueInteraktionsmöglichkeiten bekommen. Mixed Reality hat das Potenzial,eine ähnlich große Veränderung mit sich zu bringen wie die Einführungder Smartphones für den Massenmarkt. Die Entwicklung geeigneterBedienkonzepte ist daher entscheidend bei der Implementierunggeschäftlicher Anwendungen in die Microsoft HoloLens.Das Potenzial zur Steigerung des Business Value imBusiness-To-Business- und Business-To-Employee-Kontext ist riesig undZühlke wird diesen Weg als Partner für innovative Kunden erfolgreichmitgestalten.Über ZühlkeZühlke ist der Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinenBusiness- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die unsere Kundenbegeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreicheProdukte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - vonder Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sichmehr als 800 Experten mit der Erfahrung aus über 8.000 umgesetztenProjekten.Für Interviewanfragen und individuelles Bildmaterial wenden Sie sichan:Lena HoffmannLeiterin Marketing & KommunikationTelefon: 06196 - 777 54 480Zühlke ZentraleTelefon: 06196 - 777 540Email: info@zuehlke.comEmail: lena.hoffmann@zuehlke.comOriginal-Content von: Z?hlke Engineering GmbH, übermittelt durch news aktuell