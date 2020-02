Holm: Hassprediger Wanderwitz als Ostbeauftragter völlig ungeeignet

Berlin (ots) - Der designierte neue Ostbeauftragte der Bundesregierung MarcoWanderwitz hielt es 2018 auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für nötig, denAfD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Alexander Gauland und die AfD als "giftigenAbschaum" zu beschimpfen(https://twitter.com/wanderwitz/status/1061710057103155200). Dazu erklärt derStellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Leif-Erik Holm:"Wer die politische Konkurrenz als 'giftigen Abschaum' bezeichnet, hat sich fürjedes Amt in der Bundesregierung disqualifiziert. Wanderwitz ist eine totaleFehlbesetzung und ganz offensichtlich von seinem Hass auf die AfD und damit auchihre vielen ostdeutschen Wähler zerfressen. Es spricht Bände über den Zustanddieser Bundesregierung, dass so ein Hassprediger nun die Interessen derOstdeutschen vertreten soll. Von diesem Mann ist nichts weiter als Spaltung undDiffamierung zu erwarten. Die Ernennung von Herrn Wanderwitz ist eine moralischeund politische Bankrotterklärung.Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Herr Hirte wurde entlassen,weil er bürgerlichen Anstand gezeigt und einem FDP-Ministerpräsidentengratuliert hat, Herr Wanderwitz wird eingestellt, weil er Gift und Galle gegendie politische Opposition spuckt und der SPD in ihrem neuen 'Faschistenwahn'nach dem Mund redet.Es ist auch bezeichnend, dass die skandalösen Entgleisungen von Wanderwitz inder öffentlichen Debatte schulterzuckend ignoriert werden, während Herr Hirte ineiner peinlichen Hexenjagd aus dem Amt gejagt wird.Sollte die Bundesregierung an der Ernennung von Wanderwitz festhalten, muss sichdie Kanzlerin diese Äußerungen zurechnen lassen. Damit wäre die Kritik Merkelsan 'Hass und Hetze' in der Gesellschaft nur noch ein schlechter Witz. Man wirdsich dann ernsthaft fragen müssen, ob es nicht gerade diese Frau ist, die dieDemokratie in unserem Land kaputtmacht."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4518285OTS: AfD-Fraktion im Deutschen BundestagOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell