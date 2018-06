London (ots/PRNewswire) -In einem neuen, heute exklusiv in Zusammenarbeit mit der IMDbveröffentlichten Video enthüllt der angesehene Hollywood-RequisiteurRussell Bobbitt (https://www.imdb.com/name/nm0090309/) das Geheimnisvom Zauber des Filmemachens. Er erläutert die kreativen Prozesse derFilmproduktion und dokumentiert Zippos cineastisches Erbe.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/696304/ZIPPO_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/696305/ZIPPO_Tribute_Lighters.jpg )Seit über 30 Jahren arbeitet Russell Bobbit, Chefrequisiteur vonMarvel Entertainment, an der Seite der Filmgrößen. Für mehr als 50Filme seines Portfolios - darunter Kassenschlager wie Der gute Hirteund Planet der Affen - erwarb, gestaltete und produzierte RussellObjekte, die von Hollywoods bekanntesten Schauspielern genutztwerden.In dem neuen "Walk of Flame"-Video nimmt Bobbitt Filmfans mithinter die Kulissen eines der führenden Requisitenhäuser LAs, miteinem Bestand von über 1.000.000 Objekten. Er zeigt seineberühmtesten Schöpfungen und reflektiert über die Entwicklung desbescheidenen Zippo Feuerzeugs zu einer zuverlässigen Requisite - mitüber 2.000 Filmauftrittenhttps://www.imdb.com/list/ls053181649/videoplayer/vi3651975961Über seine Rolle in Filmen sagt Bobbitt: "Eine Requisite hilftdabei, Tiefe zu schaffen und die Figur herauszuarbeiten. Nichtsbleibt dem Zufall überlassen - jeder Gegenstand am Set sollte dasVerständnis der Zuschauer hinsichtlich der Geschichte verstärken.Mein Job erfordert ein scharfes Auge für Details. Alles, was einSchauspieler während eines Films anfasst, muss penibel geplant sein.Wenn die Figuren im Film eine zuverlässige Requisite brauchen, isteine meiner wesentlichen Stützen das Zippo Sturmfeuerzeug. Trotzseiner geringen Größe kann es eine enorme Wirkung haben und wecktEmotionen beim Publikum. Ich habe gemeinsam mit der Marke anmaßgeschneiderten Designs gearbeitet, um die Persönlichkeit einesHelden herauszuarbeiten und die Geschichte zu vertiefen."Bobbitt selbst hat das Sturmfeuerzeug unter anderem in den FilmenDrei Engel für Charlie und Hocus Pocus verwendet und damit derKultmarke geholfen, die Kinokassen zum Glühen zu bringen. Sei es einespannungsgeladene Wendung, ein Funke, der eine Explosion auslöst oderdas Erleuchten eines trügerischen Pfads - in einigen von Bobbittsbekanntesten Filmen kann man des Öfteren das unverwechselbare "ZippoKlicken" hören.Das neue Video ist Teil einer größeren "Walk of Flame"-Kampagne,die dem zuverlässigen Feuerzeug erstmals die Chance gibt, imScheinwerferlicht zu stehen. Um dies zu feiern, hat die Marke eineganze Reihe von filmbezogenen Feuerzeugen herausgebracht, die von denberühmtesten Designs auf den Kinoleinwänden inspiriert wurden. Überhttp://www.zippo.de ab 29,95 EUR.Pressekontakt:Paige-Lauren Minns+44 0207 067 0261Paige@devriesglobal.com. NICOLE WEBER communicationsPia Sternbergpia.sternberg@nicoleweber.de040 - 41 49 48 31Original-Content von: Zippo, übermittelt durch news aktuell