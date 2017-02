Hollywood trifft BladeGlider: Margot Robbie lenkt Nissan E-Sportwagen durch Monaco

Paris (ots/PRNewswire) -- 272 PS starker elektrischer BladeGlider auf Formel-1-Streckeunterwegs- Filmstar aus "Suicide Squad" neues Gesicht für Nissan"Intelligent Mobility"- Mini-Film von Robbies BladeGlider-Rennen in Monaco:https://youtu.be/0KlWdLS9Ao0Hollywoodstar Margot Robbie ist neue Nissan Markenbotschafterinfür Elektrofahrzeuge. Bei ihrem ersten Auftritt als neues NissanGesicht fuhr die Schauspielerin die futuristische E-Sportwagen-StudieNissan BladeGlider in einem Nachtrennen über die weltberühmteGrand-Prix-Strecke in Monaco.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/469878/Margot_Robbie_Nissan_1.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/469879/Margot_Robbie_Nissan_2.jpg )Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h und einerBeschleunigung von null auf hundert in weniger als fünf Sekundenzeigt der aerodynamische Prototyp, wie vollelektrische Sportwagen inZukunft aussehen könnten. Der BladeGlider steht für begeisterndeFahrfreude und ist deshalb Inbegriff von Nissans ganzheitlicherKonzernvision "Intelligent Mobility", die für die zukünftigeFahrweise, den Antrieb und die Integration von Fahrzeugen in dieGesellschaft steht.Hollywoodstar fährt Rennen gegen zweiten Nissan BladeGliderMargot Robbie treibt im Clip den radikalen Sport-Dreisitzer rasantüber den abgesperrten Stadtkurs von Monaco, ehe sie sich ein Rennenmit einem zweiten BladeGlider liefert. Die beiden 272 PS starkenPrototypen schießen anschließend gemeinsam durch den legendärenMonte-Carlo-Tunnel, biegen in die berüchtigte Massenet-Linkskurve undbeenden ihre Fahrt direkt vor dem glamourösen Casino.Im Mini-Film zeigt die Schauspielerin aus "Suicide Squad" und"Wolf of Wall Street" auch die perfekten Drift-Fähigkeiten des NissanBladeGlider - in der berühmtesten Haarnadelkurve der Motorsportwelt,der Fairmont Hairpin."Es ist eine aufregende Zeit für die Elektromobilität. Immer mehrMenschen entscheiden sich für ein Elektroauto und ebnen damit den Wegzu einer nachhaltigeren Zukunft", sagte Margot Robbie. "Der NissanBladeGlider steht dabei für die smarter Sportwagen von morgen."Nissan baut als Marktführer für Elektrofahrzeuge nicht nur denLeaf, das meist verkaufte E-Auto der Welt. Der Konzern revolutioniertauch das Energiemanagement mit Produkten wie xStorage Home, einemEnergiespeichersystem für Eigenheime, und derVehicle-to-Grid-Technik, die aus Elektroautos rollendeEnergieversorger machen.Bei der Vorstellung von Margot Robbie sagte Gareth Dunsmore,Direktor Elektrofahrzeuge Nissan Europe: "Die elektrische Revolutionpassiert jetzt. Als weltweiter führender Anbieter vonElektrofahrzeugen - und mit der baldigen Akzeptanz auf desMassenmarkts - ist es enorm wichtig, dass wir die Vorteile einesElektroautos deutlich machen: von Energieeffizienz überNachhaltigkeit, von Komfort bis Leistung. Mit Margot erreichen wirnoch mehr Menschen, denen wir die individuellen undgesellschaftlichen Vorteile von Elektrofahrzeugen zeigen können."Dunsmore weiter: "Für die Nissan-Plattform #ElectrifyTheWorld istes enorm wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen, damit wir inunseren Communities positive Akzente setzen können. Wir möchten dieMenschen dazu inspirieren, entscheidende Schritte zu sauberen undsichereren Städten zu gehen."Der Nissan BladeGlider wird auf dem 87. Genfer Motorsalon vom 7.bis 19. März zu sehen sein. Der vollelektrische Sportwagen, der sich2013 zunächst als Konzeptfahrzeug präsentierte, ist Vorläufer füreine Reihe von Zukunftstechnologien, die Intelligent Mobility,Nachhaltigkeit und das Leistungspotential von Sportwagen kombinieren.Technische Daten sind geschätzte Werte.Über Nissan Center EuropeDer japanische Automobilhersteller Nissan ist seit mehr als 40Jahren in Deutschland aktiv. Heute verantwortet die in Brühl bei Kölnbeheimatete Nissan Center Europe GmbH die Aktivitäten in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das breite Produktportfolio reicht vomMicra, dem Kleinwagen-Klassiker, über die Segment-definierendenCrossover Juke und Qashqai bis hin zum Transporter NV400 oder demNissan GT-R - dem Supersportwagen. Der Nissan Leaf, das erste inGroßserie produzierte Elektroauto weltweit, ist mit einem Marktanteilvon fast 50 Prozent in seinem Segment das meistverkaufteElektrofahrzeug aller Zeiten. Dank einer umfassenden Produkt- undQualitätsoffensive verbucht das Unternehmen in Deutschlandkontinuierlich Absatzsteigerungen.Pressekontakt:Romy HäselbarthUnternehmenskommunikationTelefon: +49-2232-572429Email: romy.haeselbarth@nissan.deOriginal-Content von: Nissan Motor Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell