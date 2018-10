Hamburg (ots) - US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis erinnert sichmit gemischten Gefühlen an ihren Vater, Leinwand-Legende Tony Curtis(1925-2010). "Er war nicht der Typ, der an einer Familie wirklichinteressiert ist", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 43/2018, abmorgen im Handel). "Ich kannte ihn wie der Rest der Welt überwiegendaus seinen Filmen. Wenn ich an ihn als Vater zurückdenke, dann wie aneinen Geist. Manchmal war er plötzlich da, meistens aber nicht.Immerhin konnte ich dann doch meinen Frieden mit ihm machen."Jamie Lee Curtis' Eltern, das Hollywood-Glamour-Paar Tony Curtisund Janet Leigh, ließen sich scheiden, als ihre Tochter gerade maldrei Jahre alt war. Aktuell kommt die 59-jährige Schauspielerin jetztmit dem neuen "Halloween"-Gruselfilm ins Kino.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell