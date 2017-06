Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Hamburg (ots) -Richard Gere ist viel mehr als der ewige Schönling mit reichlichTalent. Im Interview mit dem Lufthansa Magazin (Juni-Ausgabe) sprichtder 67-jährige Schauspieler über die Macht der Frauen, politischenFort- und Rückschritt sowie seine Versuche, ein besserer Mensch zuwerden.Zweimal war Hollywood-Liebling Richard Gere verheiratet, vierJahre mit Topmodel Cindy Crawford und 14 Jahre mitSchauspiel-Kollegin Carey Lowell - was hat er über den Umgang mitFrauen gelernt? "Ich weiß nicht, was Frauen denken, aber ich weiß,wie ich mich verhalten soll. Eine Beziehung ist kein Handel, wo jederabwägt, was er dem anderen gibt. Echte Liebe verlangtSelbstlosigkeit, wie bei Müttern und ihren Kindern. Das ist nichtimmer einfach, das gebe ich zu.Trotz des Erstarkens populistischer Ansätze glaubt Gere an diepolitische Lernfähigkeit der Menschen. Viele Bürger seien von derPolitik enttäuscht gewesen, "aber jetzt klinken sie sich wieder inden demokratischen Prozess ein. Der funktioniert eben nur, wenn sichalle beteiligen. Sonst bekommen wir Verrückte oder Demagogen alsStaatsführer." Und wie wird man die gegebenenfalls wieder los? "Siewerden wieder abgewählt, früher als sie denken. Oder ihre Macht wirddurch das Parlament massiv beschränkt. Diktaturen bewegen sich aufeine Revolution zu, wenn sie sich nicht in eine Demokratieverwandeln."Bei der Suche nach dem eigenen Glück hilft Richard Gere derBuddhismus. Sein Ziel: "Mitgefühl zu spüren und Weisheit zuerlangen." Wie das geht? Indem er ständig übt. "Ich versucheselbstlos zu sein und anderen zu helfen. Das gelingt mir nicht immer,also ist mein Minimalziel, dass ich niemandem wehtue."In der Glamourwelt Hollywoods fühlt sich Richard Gere trotz seinesspirituellen Interesses immer noch richtig aufgehoben: "Ich braucheden Kontakt zu anderen Menschen. Wir Menschen sind wie Licht - daskannst du nicht greifen, du siehst es nur, wenn es von etwasreflektiert wird. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dieSchauspielerei an den Nagel zu hängen, aber andererseits liebe ichmeinen Job. Er ist meine Leidenschaft, und von irgendwas muss ich jameine Rechnungen bezahlen. Also versuche ich dafür die richtigeMotivation und Einstellung mitzubringen, um vielleicht etwas zuschaffen, was für andere Menschen Bedeutung hat."Über die Lufthansa-MedienfamilieDie Faszination des Reisens und das Erlebnis des Fliegens - dasLufthansa Magazin inspiriert auf Papier und auch digital(lh.com/magazin) mit bewegenden Reportagen. Das Lufthansa Magazinzählt mit rund 1,6 Millionen Lesern in 17 Ländern Europas zu denreichweitenstärksten paneuropäischen Magazinen. Das deutsch-englischeMagazin ist der Reichweitenführer unter den europäischenInflight-Magazinen. 280.000 Exemplare fliegen jeden Monat an Bordaller Lufthansa-Maschinen rund um die Welt. Lufthansa Exclusive, dasPremium-Magazin von Lufthansa, inszeniert die gehobene Lebens- undKonsumwelt von Deutschlands mobilster Zielgruppe. Mit dem LufthansaExclusive werden über 325.000 deutschsprachige Vielflieger derLufthansa erreicht. "Traveling in style" ist das Leitthema vonLufthansa woman's world. Das Magazin orientiert sich am Stil und anden Bedürfnissen der vielreisenden Businessfrau.Über TERRITORYTERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unterdem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an17 Standorten in 8 Ländern den Content Value - und damit denunternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuenUnternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bishin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf undLeistungsmessung. Das Angebot umfasst u. a. Content Marketing, SalesMarketing, Employer Branding, Internal Media, Word of Mouth Marketingund Influencer Marketing sowie Digital Marketing und Social MediaMarketing. TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, Deutsche Bahn,EY, HORNBACH, Lamborghini, Lufthansa, Miele, NISSAN, ROSSMANN, REWE,Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.Pressekontakt:Nicole Westermannpresse@territory.deTelefon +49 (0) 5241 | 23480-449Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell