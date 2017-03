Unterföhring (ots) -21. März 2017. Das "Criminal Minds"-Team bekommt Verstärkung: Dieneue FBI-Einheit "Beyond Borders" ermittelt rund um den Globus undwird immer dann aktiv, wenn US-Amerikaner im Ausland in Verbrechenverwickelt sind. Besonderer Trumpf: Hollywood-Star Gary Sinise("Forrest Gump") fungiert als Kopf des Profiler-Teams. SAT.1 zeigt"Criminal Minds: Beyond Borders" ab Donnerstag, 23. März 2017, um20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.Inhalt:Die amerikanischen Studentinnen Laura (Austin Saunders) und Sarah(Nora Rothman) arbeiten als Erntehelferinnen auf einer Farm inThailand. Als sie plötzlich spurlos verschwinden, ruft das dieBehavioral Analysis Unit (BAU) des FBI auf den Plan. Denn dieProfiler haben ein neues Spezial-Team für weltweite Ermittlungenunter der Führung von Agent Jack Garrett (Gary Sinise) gegründet. ZurEinheit gehört neben der Anthropologin Agent Clara Seger (Alana De LaGarza) der aus einer Militärfamilie stammende Matt Simmons (DanielHenney) und die Gerichtsmedizinerin Mae Javis (Annie Funke).Computerexperte des Teams ist Russ "Monti" Montgomery (Tyler JamesWilliams), der von den USA aus die digitalen Fäden in der Hand hält.Zusammen begeben sie sich auf die Suche nach den verschwundenenStudentinnen ...Hintergrund:"Criminal Minds: Beyond Borders" ist nach "Criminal Minds: TeamRed" bereits das zweite Spin-Off der erfolgreichen US-Crime-Serie"Criminal Minds". Der Kopf des Teams, Gary Sinise, blickt auf einelange "CSI"-Karriere zurück und war bereits in Hollywood-Blockbusternwie "Forrest Gump" zu sehen. In den USA wurde die Serie aufgrundguter Quoten bereits um eine zweite Staffel verlängert.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Stella Losacker Kommunikation/PR FictionMedienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell