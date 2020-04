Hollywood Bowl: Sind Sie dafür gewappnet?

Für die Aktie Hollywood Bowl aus dem Segment "Freizeiteinrichtungen" wird an der heimatlichen Börse London am 10.04.2020, 02:00 Uhr, ein Kurs von 151 GBP geführt.

Wie Hollywood Bowl derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,47 Prozent und liegt damit 0,53 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 2,95). Die Hollywood Bowl-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hollywood Bowl-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Hollywood Bowl-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (226,67 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 50,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 151 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hollywood Bowl eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hollywood Bowl mit einer Rendite von -29,83 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,05 Prozent. Auch hier liegt Hollywood Bowl mit 27,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.