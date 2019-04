HollyFrontier: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der HollyFrontier-Kurs wird am 23.04.2019, 17:07 Uhr an der Heimatbörse New York mit 48,92 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Unser Analystenteam hat HollyFrontier auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,7 Prozent liegt HollyFrontier 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,16. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von HollyFrontier für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält HollyFrontier für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist HollyFrontier insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die HollyFrontier-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die HollyFrontier-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu HollyFrontier vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 69,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 41,93 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (48,85 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält HollyFrontier somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.