Hollnagel: Vorschlag von Scholz zur europäischen Arbeitslosenversicherung steht deutschen Interessen entgegen

Berlin (ots) - Finanzminister Olaf Scholz will eine europäischeArbeitslosenversicherung. In "plötzlichen Krisen" soll die Eurozonedamit stabilisiert werden, sagt er.Dazu der AfD-Abgeordnete und Mitglied des Finanzausschusses, Dr.Bruno Hollnagel:"Fakt ist: Ein Land mit einer Arbeitslosenversicherung in Formangesparten Bruttonvermögens ist in der Lage Arbeitslose zuunterstützen. Kommt es in diesem Land zu einer Krise mit erhöhterArbeitslosigkeit, führt eine solche Arbeitslosenversicherung dazu,dass die Konsumnachfrage weniger sinkt, als wenn es eine solcheEinrichtung nicht gäbe. Insoweit stabilisiert eineArbeitslosenversicherung auf dieser Basis die Wirtschaftslage einesLandes in einer Krisensituation - wenn auch nur auf Zeit. Dazu istaber keine europaweite, einheitliche Arbeitslosenversicherung nötig.Jedes Land könnte eigenverantwortlich eine solche Einrichtungschaffen.Diese Tatsache lässt den Schluss zu, dass es Scholz nicht umKonjunkturstützungsmaßnahmen geht, sondern um einUmverteilungsvehikel: deutsche Arbeitnehmer - Arbeitslosigkeit inDeutschland bei 5 Prozent - würden auf diesem Wege zum Beispielspanische Arbeitnehmer - Arbeitslosigkeit in Spanien bei etwa 15Prozent - zulasten ihrer eigenen Arbeitslosen-Absicherung stützen.Will Scholz sich vielleicht auf Kosten deutscher Arbeitnehmerprofilieren für eine spätere Karriere als EU-Kommissar?"