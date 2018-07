Holiday Swap, die Home-Sharing-Reiseplattform, erhält Auszeichnung für beste App in über 100 Ländern

London (ots/PRNewswire) -Holiday Swap verändert weiterhin die Art und Weise, wie wir in derheutigen Sharing-Wirtschaft reisen. Das Konzept von James Asquith hatauf der diesjährigen Preisverleihung für die beste neue mobile App(Best New Mobile App Awards) die Silbermedaille gewonnen, und wirdvon Business Insidern als "Tinder für Reisen" bezeichnet. JamesAsquith hält den Guinness-Weltrekord als jüngste Person, die alle 196Länder der Welt bereist hat.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/663542/Holiday_Swap_beach_villa.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663541/Holiday_Swap_Swipe_and_match.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/716628/Holiday_Swap.jpg )Asquith: "Wir machen weiterhin Reisen für alle billiger und diesist eine sehr aufregende Zeit für Holiday Swap." Die Idee, bei derBenutzer Ihr Eigentum mit anderen Benutzern auf der ganzen Weltaustauschen, und mit der kostenlosen App nur 1 US-Dollar pro Nachtdafür bezahlen, wurde von Business Insider "Tinder für Reisen"genannt. "Diese Auszeichnung ist für uns und alle in dieser Communityeine große Ehre", so Asquith. "Holiday Swap hat vor kurzem außerdemeine MyMap-Funktion eingeführt, mit der Benutzer Reisetippsaustauschen und sich bei Fremdenverkehrsämtern auf der ganzen Weltanmelden können", erklärt Asquith. "Damit haben wir einen weiterenMeilenstein erreicht, um Holiday Swap zu einer echtenAll-in-One-Community-Reise-App zu machen. Mit diesem Konzept könnenwir alle bei den Kosten für Unterkünfte sparen. In Kürze könnenBenutzer nicht nur ihre Wohnungen oder Häuser tauschen, sondern mitHoliday Swap außerdem Credits ansammeln. Wir werden noch mehrAuswahlmöglichkeiten anbieten und damit können Reisende noch mehrGeld sparen, das sie für Flüge und Reisen ausgeben können."Holiday Swap ist jetzt in 102 Ländern verfügbar. DaFluggesellschaften und Fremdenverkehrsämtern jetzt zunehmend mit derApp arbeiten, hofft Asquith, dass Holiday Swap für die sogenannte"Generation Y" (auch Millenials genannt)-Community weiter wachsenkann, damit sie reisen und mehr von der Welt sehen können, indem sieganz einfach ihre Wohnungen tauschen und dabei Geld sparen."Nachdem ich jedes Land der Welt besucht hatte", so Asquith,"wurde ich regelmäßig nach Tipps gefragt, wie man Reisen billigermachen kann. Ich wollte dabei helfen, ein Instrument zu entwickeln,mit dem wir unser Zuhause überall auf die Welt hin mitnehmen könnenund dabei den gleichen Komfort genießen können. Wir schützen unsereBenutzer in unserer wachsenden Community und sorgen dafür, dassunsere Zeit und unser Geld mehr wert sind."Holiday Swap kann kostenlos vom App Store und PlayStoreheruntergeladen werden.Holiday Swap, info@holidayswap.comPressekontakt:James Asquith+44-774-746-3957james.asquith@holidayswap.comOriginal-Content von: Holiday Swap, übermittelt durch news aktuell