Holicity Aktie: Astra soll das erste börsennotierte Raumfahrtunternehmen werden!

Raumfahrtaktien sind heiß, da Investoren nach Möglichkeiten suchen, aus der wachsenden Industrie Kapital zu schlagen. Mehrere raumfahrtbezogene Unternehmen haben den SPAC-Weg an die öffentlichen Märkte genommen, und am Dienstag hat ein weiteres privates Raumfahrtunternehmen diesen Weg gewählt. Astra gab bekannt, dass es im Rahmen einer SPAC-Fusion mit Holicity Inc. (NASDAQ:HOL) an die Börse geht, wobei das Unternehmen mit 2,1 Mrd. $ bewertet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung