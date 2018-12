Holger Hutmacher: Zehn Häuser in fünf Jahren

Frankfurt am Main (ots) - Der Gründer der "Moon New Era Hotels" -ehemaliger Geschäftsführer der Resortgruppe A-Ja-Hotels - imInterviewIm Gespräch mit der AHGZ - Allgemeinen Hotel- undGastronomiezeitung (dfv Mediengruppe) hat Holger Hutmacher, zuvorGeschäftsführer der Resortgruppe A-Ja-Hotels, erstmals Details zurgeplanten Wachstumsstrategie seiner im April gegründeten Moon New EraHotels bekannt gegeben. Dabei setzt er nicht wie dieKonzernhotellerie auf schnelle Expansion, sondern auf selektive Käufevon Hotels ohne Nachfolge. "Zwei bis drei Hotels will ich jährlichdazubekommen, dabei habe ich wirtschaftlich starke Mikrostandorte wieSchwäbisch Hall - von denen es in Deutschland noch viele gibt - imFokus, aber auch Ferienregionen wie den Schwarzwald", sagt Hutmacher.Der 44-jährige Unternehmer sieht seine Chance vor allem in derklassischen Privathotellerie in C-Destinationen. "Mich interessierenhistorische Häuser mit mindestens 45 Zimmern, mit einem Kaufpreiszwischen 3,5 und 15 Mio. Euro", so Hutmacher im Interview mit derAHGZ.Auf zehn Häuser in Europa arbeitet Hutmacher in den nächsten fünfJahren hin. Zur Moon New Era Hotelgruppe gehören derzeit der Adelshofin Schwäbisch Hall und das Hotel Wehrle in Triberg. In beiden Häusernhabe er nach einer kurzen Modernisierungsphase nennenswerte Resultateerreicht, was Vermarktung und Belegung angehe, so Hutmacher.Dass er Eigentümer und Betreiber zugleich ist, sieht Hutmacherebenso als großen Pluspunkt, um langfristig finanziell erfolgreich zusein. "Wenn ich als Betreiber den Ertrag des Hotels steigere, wächstder Wert der Immobilie", betont Hutmacher.Holger Hutmacher ist Gründer und alleiniger Gesellschafter derMoon New Era Hotels mit Sitz in Holzgerlingen (Raum Stuttgart). Erführt derzeit zwei Hotels in Baden-Württemberg und wirdvoraussichtlich im Februar 2019 die Übernahme seines dritten Hausesverkünden. Das ausführliche Interview lesen Sie in der AHGZ vom 8.Dezember._________________________________________Die AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung ist dieeinzige Wochenzeitung für die Hotellerie und Gastronomie imdeutschsprachigen Raum. Neben der Print-Ausgabe stehen den Lesern dertägliche Newsletter AHGZ am Morgen, das IVW-geprüfte undreichweitenstarke Online-Portal AHGZ.de sowie das wöchentlicheE-Paper als Informationsquellen zur Verfügung. ZahlreicheSonderveröffentlichungen und hochrangige Branchenevents schärfen dasProfil der AHGZ in der Zielgruppe. Ebenfalls zur Medienfamiliegehören der Stellenmarkt AHGZ Jobsterne und der Immobilienmarkt AHGZImmo mit den zugehörigen Online-Portalen Jobsterne.de undAHGZimmo.de. Die AHGZ erscheint im Stuttgarter dfv Matthaes Verlag,einer Tochtergesellschaft der dfv Mediengruppe.Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu dengrößten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland undEuropa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100Fachzeitschriften, die ihre Leser im Beruf und ihrem Geschäfterfolgreicher machen. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigenWirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von über 100 digitalenAngeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140kommerzielle Veranstaltungen, wie Kongresse und Messen, bieten nebenInformationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfvMediengruppe beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter im In- und Auslandund erzielte 2017 einen Umsatz von 144,4 Millionen Euro.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell