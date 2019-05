Holger Cappell wird neuer Leiter des WDR-Studios in Köln

Köln (ots) -Am 1. Juni 2019 übernimmt Holger Cappell (60) die Leitung desWDR-Studios Köln. Der gebürtige Niederrheiner kehrt damit zurück indas Studio, in dem seine WDR-Laufbahn 1988 begann.Cappell war zuletzt Programmgruppenleiter Talk NRW und leitete dieRedaktion des Nachmittagsmagazins "hier und heute". Seine ersteRedakteursstelle bekam er 1988 im WDR-Studio Köln. 1991 wechselte erins Landesstudio Düsseldorf. Nach einer weiteren Zeit im Studio Kölnvon 1994 an, verantwortete er seit 1997 das Nachrichtenmagazin "NRWam Mittag". Ab 2003 leitete er die Redaktion für dasNachmittagsmagazin "Daheim und unterwegs", das er konzipiert hatte.Holger Cappell freut sich auf die neue Position: "Man sieht sichimmer zweimal im Leben, diese Weisheit trifft es mal wieder. Meineerste Redakteursstelle im WDR hatte ich im Studio Köln. Jetzt, nachmehr als 20 Jahren, komme ich als Studioleiter auch zurück in meinealte Redaktion - und das ist das Spannende: Wie hat sich die Region,wie haben sich die Menschen, die Politik, die Gesellschaft, dieKultur, der Sport gewandelt?Ich bin mir der Verantwortung bewusst, dass es nicht nur um daskölsche Lebensgefühl geht, sondern auch um knallharteBerichterstattung. Das Studio mit seinem ganzen Berichtsgebiet, indem ich auch mit meiner Frau lebe, ist eines der wichtigsten undinteressanten in ganz Deutschland und genau darauf liegt mein Fokus:neugierig sein auf eine gute Bekannte und mich immer wieder von ihrüberraschen lassen - aber natürlich gilt das auch umgekehrt."WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber hebt die Bedeutung der regionalenVerwurzelung des WDR hervor: "Mit seinen 11 Landesstudios hat der WDReinen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seinerProgramme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegensind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung inNordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderatorbis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz,ins Fernsehen und ins Radio." Das Studio Köln berichtet über das, was die Menschen im Rheinlandbewegt und was sie wissen wollen aus Politik, Wirtschaft, Kultur undSport.Lokalzeit auf WDR 2: Montag bis Freitag von 6 Uhr morgens bis 6 Uhrabends immer um Halb.Lokalzeit aus Köln, WDR Fernsehen: Montag bis Freitag, 18.10 Uhr bis18.15 Uhr und 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Samstags, 19.30 bis 20.00 Uhr,Lokalzeit am Samstag (landesweit)Lokalzeit im Netz unter wdr.de.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR PressedeskWDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell