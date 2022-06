Holcim-Aktie: Stabiler Ausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Das Rating von Holcim wurde von Moody's am 1. Juni 2022 auf Baa1 mit stabilem Ausblick angehoben. Zuvor hatte Standard & Poor's das Rating von Holcim am 25. März 2022 auf BBB+ mit stabilem Ausblick angehoben. Solide operative Leistung In seiner Ankündigung erklärte Moody's, dass seine Ratingmaßnahme die solide operative Leistung von Holcim im Jahr 2021 widerspiegelt, die sich auch…