Unterföhring (ots) -Für die SAT.1-Komödie "Unsere Jungs - Auch Strippen will gelerntsein" (Dienstag, 23.10., 20:15 Uhr) zeigt Model und SchauspielerEugen Bauder vollen Körpereinsatz: Er überzeugt nicht nur mitausgefallenen Choreografien, sondern enthaart sich für den perfektenAuftritt in Victor Varonas (Jorge González) Strip-Show sogar mitKaltwachsstreifen. "Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich füreinen Film waxe", verrät Bauder im Interview. "Auch wenn ich dasprivat nicht mache." Sein Schauspielkollege Adam Bousdoukos hat sichdieser Prozedur ebenfalls unterzogen: "Es ist zwar sehr schmerzhaft,aber die Haut fühlt sich einfach besser an", erklärt er lachend.Pressestimmen:"Ein Augenschmaus, der Laune macht." (TV Movie)"'Unsere Jungs' [ist] sehenswert, und das durchaus auch fürheterosexuelle Männer." (Tittelbach.tv)"Sympathische Darsteller - so macht Klamotte(nfrei) Spaß" (TVdirekt)Inhalt:Schluss mit Champagner, exzessiven Partynächten undOne-Night-Stands: Jonas (Eugen Bauder) will nach seiner gescheitertenModelkarriere endlich sesshaft werden. Er heuert als Bauarbeiter inder Firma seines besten Freundes Cem (Adam Bousdoukos) an und istentschlossen, endlich Verantwortung für seinen achtjährigen Sohn Tim(Maximilian Sprengler) zu übernehmen. Vorerst zumindest. AlsStripclubbesitzer Victor Varona (Jorge González) den gutgebauten Mannbei seiner schweißtreibenden Arbeit auf der Baustelle erspäht,erkennt er gleich Jonas' Potenzial: Einige Damen sind bereit, vielGeld dafür zu zahlen, dass der hübsche Bauarbeiter seine Hüllenfallen lässt. Da Jonas dringend Geld braucht, überzeugt er seineKollegen, ihr Portfolio um nächtliche Strip-Shows zu erweitern. Dochdann verliebt sich Jonas ausgerechnet in Tims Fußballtrainerin Katja(Janina Uhse), die sich den idealen Mann an ihrer Seite eigentlichganz anders vorstellt ...SAT.1 zeigt die romantische Komödie "Unsere Jungs - Auch Strippenwill gelernt sein" am Dienstag, 23. Oktober 2018, um 20:15 Uhr alsFree-TV-Premiere. Weitere Fotos, Informationen zum Film sowieInterviews mit den Hauptdarstellern finden Sie unter:http://presse.sat1.de/unsere-jungsPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEKatja WiesKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 89 9507-1180Katja.Wies@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Stephanie Bruchner Tel. +49 89 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin Emele,Katja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell