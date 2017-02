Hol dir deinen Liebling von 28 BLACK / Probierpakete bei Energy Drink 28 BLACK zu gewinnen (FOTO)

Luxembourg (ots) -Nichts ist besser, als sich selbst zu überzeugen. Das ist aktuellauch das Motto im Hause 28 BLACK. Und so können alle, die den EnergyDrink noch nicht kennen oder gerne mal eine der Produktneuheiten wieSour Mango-Kiwi oder Pink Grapefruit-Mint ausprobieren möchten, inden nächsten Wochen täglich eins von zehn gratis Probierpaketen 28BLACK gewinnen.Die Teilnahme ist simpel und unkompliziert: einfach Lieblingssorteauswählen und registrieren, und schon ist man bei der Verlosung mitdabei. Zur Auswahl stehen sechs Sorten 28 BLACK von fruchtig-frischüber sauer-prickelnd und bitter-sweet bis hin zum klassischen EnergyDrink-Geschmack und der Zero-Variante mit Açaí-Geschmack. Alle Sortensind - absolut 28 BLACK-like - ohne Taurin und Konservierungsstoffe,"veggie", laktose- und glutenfrei und last but not least im neuen,unverwechselbaren Design. Ebenfalls 100% 28 BLACK-like sind die ToteBags, die zu jedem Probierpaket dazugehören. Die limitierten Totesvon 28 BLACK sind nicht nur unverzichtbarer Shopping-Begleiter mitviel Stauraum, sondern auch wegen ihrer puristischen Attitude und demklaren Statement "Be different" ein Must-have für alle Taschen- wie28 BLACK-Fans. Die 28 BLACK Totes samt Probierpaket sind exklusiv biszum 09. April über das Gewinnspiel erhältlich.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin aus und istvegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten fürjeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zusauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell