Hol die TOGGO Tour in deine Stadt: Marburg, Bayreuth und Ansbach stehen im Finale / Voting ab sofort möglich

Köln (ots) - Über 13.000 Kinder haben in den vergangenen Wochenihre Stimme abgegeben, um die TOGGO Tour am 21. und 22. September inihre Heimat zu holen. Jetzt stehen die drei Finalstädte derdiesjährigen "Hol die TOGGO Tour in deine Stadt"-Aktion fest. NebenMarburg haben Bayreuth und Ansbach nun die Chance auf ein ganzesWochenende voller Spiel, Spaß und Live-Musik zusammen mit den TOGGOStars.Die Teilnahme am Voting ist ab sofort bis zum 11. August auftoggo.de möglich. Gewinnen kann nur die Stadt, die die meistenStimmen erhält. Eine kleine Entscheidungshilfe für die Abstimmungliefern eigens für die Aktion realisierte Stadtrallye-Videos, indenen Kinder ihre Lieblingsorte und Highlights der jeweiligen Städteaufzeigen. Die TOGGO Moderatoren Maria Meinert, Marc Dumitru undSimón Albers fungieren dabei als Städte-Botschafter.Seit 22 Jahren tourt SUPER RTL mit der TOGGO Tour in denSommermonaten durch das ganze Bundesgebiet und bietet die Serienstarsder Kinder zum Anfassen. Auf dem über 3000 Quadratmeter großenGelände warten zahlreiche Attraktionen rund um TOGGO Serien wieWoozle Goozle, Spirit und Dragons auf die Kinder. Beim anstehendenTourfinale im September darf sich die Gewinnerstadt auf exklusiveAuftritte von der Schlagerpop-Band "Feuerherz" und den Kinderstarsvon "KIDZ BOP" freuen. Das Kindermusikprojekt "Frank & seineFreunde", Sänger und DJ "Nilsen" sowie der ehemalige DSDS-KandidatRobin Eichinger garantieren zudem beste musikalische Unterhaltung aufder großen TOGGO Bühne.