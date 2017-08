Hohes Zuschauerinteresse an ZDF-Berichterstattung von der Leichtathletik-WM in London (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Berichterstattung von denLeichtathletik-Weltmeisterschaften in London ist auf eine hoheZuschauerresonanz gestoßen. Durchschnittlich 3,34 Millionen Sportfansverfolgten vom 4. bis zum 12. August 2017 - live oder inZusammenfassungen - die Übertragungen im ZDF. Das entspricht einemdurchschnittlichen Marktanteil von 16,8 Prozent. Im Vergleich zurLeichtathletik-WM 2015 in Peking (0,83 Millionen / 13,6 ProzentMarktanteil) stellt das eine deutliche Steigerung dar - allerdingsauch bedingt durch die große Zeitverschiebung zu Deutschland.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die große Zuschauerresonanz beiunseren Übertragungen ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.Die Leichtathletik hat einmal mehr ihre Attraktivität alsKernsportart Olympias unter Beweis gestellt."Erfolgreichster WM-Sendetag war Donnerstag, 10. August 2017:Durchschnittlich 4,44 Millionen ZDF-Zuschauer (Marktanteil: 17,0Prozent) verfolgten die Übertragungen am Bildschirm. Beim200-Meter-Finale der Frauen am späten Abend wurden in der Spitzesogar 5,70 Millionen Zuschauer verzeichnet. Den höchsten Marktanteilmit 19,7 Prozent (Zuschauer: 3,72 Millionen) erreichte dieZDF-Live-Übertragung am Samstag, 12. August 2017. In der Spitze warenbeim Speerwurf-Finale der Männer bis zu 6,71 Millionen Sportfreundean den TV-Geräten dabei.Die umfangreichen Übertragungen zur besten Sendezeit imHauptprogramm wurden von einem ZDF-Livestream-Angebot ergänzt, das esden interessierten Zuschauern ermöglichte, vor allem Wettbewerbe dertechnischen Disziplinen und im Mehrkampf in voller Länge zuverfolgen. Auch dieses Angebot wurde rege genutzt: Der mit Abstanderfolgreichste ZDF-Eventlivestream während der Leichtathletik-WM inLondon war der vom zweiten Tag im Zehnkampf und dem Speerwerfen derMänner mit 206.000 Sichtungen am Samstag, 12. August 2017, gefolgtvom Speerwurfwettbewerb der Frauen und dem Stabhochsprung Männer mit100.000 Sichtungen am Dienstag, 8. August 2017.ARD und ZDF hatten an jeweils fünf Sendetagen im Wechsel von den16. Leichtathletik-Weltmeisterschaften aus London berichtet.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell