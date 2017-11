Hohes Wachstums- und Innovationstempo bei Zalando!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Haben Sie schon einmal einen Freudenschrei wegen neuer Schuhe ausgestoßen? Nein? Dann sind Sie in guter Gesellschaft! Sollten Sie beim Blick auf neue Treter dagegen regelmäßig ausflippen, dann sagt Ihnen Zalando sicher bereits was.

Der Online-Schuhhändler hat sich auch bei Mode etabliert und besticht mit einem großen Sortiment und niedrigen Preisen. Doch ist das Potenzial nicht so langsam ausgeschöpft? Wir haben das Unternehmen ganz ohne Emotionen für Sie analysiert und erklären Ihnen, ob Zalando wirklich zum Schreien ist!

Gute Zahlen bei Zalando

Zalando wurde 2008 in Deutschland gegründet und ist der in Europa führende Online-Versandhändler für Schuhe und Mode, aber auch im kleineren Maßstab für Accessoires, Beauty-Produkte und Sportartikel. Es wird mit über 1.500 Markenherstellern zusammengearbeitet. Das Sortiment reicht von Eigenmarken über Trendmarken bis hin zu etablierten Designermarken.

Zalandos hohe Bewertung lässt wenig Spielraum. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen verlor die Aktie deutlich, weil die Zahlen nicht die Erwartungen erfüllten.

Dabei können sie sich sehen lassen: Das Umsatzwachstum betrug 21,5%, die durchschnittlichen jährlichen Bestellungen erreichten mit 3,7 einen neuen Höchstwert, und die Zahl der aktiven Kunden kletterte alleine im 2. Quartal um 800 Tsd auf 21,2 Mio, was dem größten Quartalzuwachs seit Ende 2015 entspricht. Bei der Kundenbindung macht der Konzern somit gute Fortschritte. Das hat aber seinen Preis.

Die Logistik muss kontinuierlich verbessert werden. Die hohen Investitionen in schnellere Lieferungen und Retouren, der Ausbau der Kapazitäten und ein höherer Automatisierungsgrad in den Logistikzentren haben auf die operative Marge gedrückt. Nach 5,9% im Vorjahr erreichte sie aktuell 4,9%. An der Prognose für das Gesamtjahr hat das Management aber festgehalten. Es wird ein Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der 20 bis 25% Spanne angestrebt, und die bereinigte operative Marge soll zwischen 5 und 6% liegen.

Wir bleiben nüchtern

Neben einer reibungslosen Logistik versucht der Konzern die Kundenloyalität auch durch die Erweiterung des Sortiments zu erhöhen. Das Partnerprogramm wurde um renommierte Marken wie Nike, Pepe, Lacoste und Esprit ergänzt. Eine weitere Initiative ist das Vorteils- und Treueprogramm Zet, das sich gerade in der Testphase befindet. Für 19 € im Jahr erhalten Kunden Vorzüge wie einen früheren Zugang zu Verkaufsaktionen, schnellere Lieferungen und persönliche Style- Beratungen.

Zalandos Wachstums- und Innovationstempo bleibt zwar hoch, doch flippen wir als nüchterne Analysten deswegen noch lange nicht aus. Bei Rücksetzern kann der Wert wieder attraktiv werden. Vorher lassen Sie von der Aktie besser die Finger!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.