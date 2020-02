Hohes Vertrauen in deutsche Justiz, starke Sorge über wachsenden Nationalismus in Europa - ROLAND Rechtsschutz veröffentlicht den Rechtsreport 2020 (FOTO)

Köln (ots) -- Die Deutschen vertrauen dem deutschen Justizsystem, kritisierenaber weiterhin überlastete Gerichte, lange Verfahren und zumilde Urteile.- Der wachsende Nationalismus in Europa beunruhigt 58 Prozent derBundesbürger - politisch Desinteressierte und AfD-Wählerhingegen kaum.- 40 Prozent der Bürger denken, Deutschland sollte zukünftigselbst verstärkt eigene Interessen verfolgen, 41 Prozent haltendas für falsch.Mehr als jeder zweite Bundesbürger sieht im zunehmenden Nationalismus ein Risikofür die weitere Entwicklung Europas. Das geht aus dem ROLAND Rechtsreport 2020hervor, den ROLAND Rechtsschutz heute veröffentlicht hat. Bereits im zehntenJahr in Folge hat das Institut für Demoskopie Allensbach für die Studie über1.200 Bürger zu ihrer Meinung zum deutschen Rechtssystem und zu einem aktuellenSchwerpunktthema befragt. 2020 - im Jahr des geplanten endgültigen Brexit -befasst sich der Rechtsreport mit den Meinungen der Deutschen zum wachsendenNationalismus in Europa.Lange Prozesse, milde Urteile: Das nervt die Deutschen am RechtssystemIm Hinblick auf die Einstellung zum deutschen Justizsystem setzt sich der Trendder vergangenen Jahre fort: Zwar vertrauen sehr viele Bürger den deutschenGesetzen und der Gerichtsbarkeit, doch nehmen sie gleichzeitig eine starkeÜberlastung der Justiz wahr. So denken inzwischen 85 Prozent der Bürger, dassdie Verfahren in Deutschland zu lange dauern, fast genauso viele (83 Prozent)halten die Gerichte für überlastet. Über 60 Prozent meinen, dass es eineuneinheitliche Rechtsprechung in Deutschland gibt und dass man seine Chancen aufein günstiges Urteil mit einem bekannten Anwalt erhöhen kann. Mehr als dieHälfte der Bevölkerung denkt, dass die Urteile allgemein zu milde sind -insbesondere gegenüber jugendlichen Straftätern (59 Prozent).Kein voreiliger Gang zum Kadi: Bürger klagen erst ab Schaden von 1840 EuroBei dieser Kritik an der Justiz überrascht es nicht, dass die Bevölkerung einenGerichtsprozess eher vermeiden will. Fast jeder vierte Bürger hat in denvergangenen fünf Jahren Situationen erlebt, in denen er rechtlichen Beistandhätte gebrauchen können, diesen dann aber nicht in Anspruch genommen hat - zehnProzent sogar mehrmals. Die Gründe hierfür sind vielfältig, einer davon ist dieSorge vor hohen Prozesskosten. So zeigt der ROLAND Rechtsreport 2020, dass dieDeutschen im Durchschnitt erst bei einem finanziellen Schaden von 1.840 Euro vorGericht ziehen würden. Personen mit einem niedrigen Haushaltsnettoeinkommen vonweniger als 1.750 Euro sind noch zurückhaltender: Sie erwägen erst ab einemBetrag von 2.370 Euro ein Gerichtsverfahren. Bemerkenswert ist zudem, dassMänner ab einem durchschnittlichen Streitwert von mehr als 2.200 Europrozessieren würden, Frauen hingegen bereits bei rund 1.400 Euro.Bildungsferne und ostdeutsche Bürger fordern mehr nationalen EgoismusDer zunehmende Nationalismus in einigen Ländern beunruhigt viele Menschen inDeutschland: 60 Prozent sehen darin ein großes Risiko für die weitereEntwicklung Europas. 58 Prozent der Bürger beunruhigt der Gedanke sehr starkoder stark, dass immer mehr europäische Länder vermehrt nationale Interessenverfolgen. Lediglich 38 Prozent sind über diese Entwicklung weniger oder garnicht besorgt. Überdurchschnittlich besorgt zeigen sich politisch Interessiertesowie die Anhänger von SPD und Grünen. Weniger besorgt sind hingegen politischDesinteressierte sowie die Anhänger der AfD: Von diesen gibt gerade einmal jederFünfte an, dass ihn der zunehmende Nationalismus in Europa beunruhigt, fast dreiViertel der AfD-Anhänger beunruhigt dieser Gedanke hingegen kaum oder gar nicht.Trotz der weit verbreiteten Beunruhigung über nationalistische Tendenzen istauch die deutsche Bevölkerung nicht frei davon, von ihrem Staat mehrNationalismus zu fordern: 40 Prozent denken, dass Deutschland in Zukunftverstärkt eigene Interessen verfolgen und dabei weniger Rücksicht auf andereLänder nehmen sollte. Ein fast gleich großer Anteil (41 Prozent) hält dies fürden verkehrten Weg. Mehr "nationalen Egoismus" befürworten insbesonderebildungsferne Schichten und die ostdeutsche Bevölkerung. Hingegen hält eineklare Mehrheit (55 Prozent) der Personen mit höherer Bildung "Germany First" fürden falschen Weg.Europäischer Staat - nein danke!Grundsätzlich wünscht sich eine große Mehrheit der Bürger gemeinsame europäischeRegelungen für viele Bereiche wie die Außen- und Sicherheitspolitik (78Prozent), die Schuldenpolitik der EU-Mitgliedsländer (73 Prozent) und dieZuwanderung von Ausländern (72 Prozent). Auch den Verbraucherschutz möchten 61Prozent der Bürger europäisch geregelt wissen, knapp jeder Zweite auch dieBildungsabschlüsse. Lediglich die Höhe der Steuern und Abgaben sowie dieBestimmungen zu den Sozialleistungen möchten die Bürger mehrheitlich in dernationalen Verantwortung belassen. Für die Zukunft Europas präferiert eine klareMehrheit (68 Prozent) ein Bündnis einzelner Staaten, lediglich 17 Prozentvotieren für einen gemeinsamen europäischen Staat.Der ROLAND Rechtsreport 2020 steht unter folgendem Link zum Download zurVerfügung: www.roland-gruppe.de/rechtsreportÜber ROLAND RechtsschutzDie ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter fürRechtsschutz mit 60 Jahren Erfahrung. Die Gesellschaft zählt mitBruttobeitragseinnahmen in Höhe von 458,0 Millionen Euro im Jahr 2018 zu denwachstumsstärksten Anbietern der Branche. Mit einem Marktanteil von mehr alszehn Prozent gehört ROLAND zu den führenden deutschen Rechtsschutz-Versicherern.Zu dem Leistungsangebot des Rechtsschutz-Spezialisten zählen flexible Lösungensowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Dank der modularen Produktstrukturkönnen Kunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen. Mit nureinem Anruf bei ROLAND (0221 8277-500) erhalten Kunden die beste Lösung fürjedes rechtliche Problem. ROLAND klärt im ersten Schritt den Versicherungsschutzund bietet unmittelbar die Möglichkeit, die individuelle Rechtslage von einemunabhängigen Rechtsanwalt einschätzen zu lassen. Außerdem stehen denVersicherten von der telefonischen Rechtsberatung über die außergerichtlicheStreitbeilegung bis hin zur Empfehlung eines versierten (Fach-)Anwalts alle Wegezu ihrem Recht offen. Führt die erste Wahl nicht zum Erfolg, können Kundenjederzeit einen anderen Service in Anspruch nehmen.Kurzprofil der ROLAND-Gruppe, KölnDie Gesellschaften der ROLAND-Gruppe gehören zu den führenden Anbietern vonRechtsschutz-, Schutzbrief- und Assistance-Leistungen. Die Gruppe hat 1.478Mitarbeiter und Bruttobeitragseinnahmen von 482,5 Millionen Euro sowieUmsatzerlöse von 53,0 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2018).Geschäftsbereiche:ROLAND Rechtsschutz: 1957 gegründet; gehört heute zur Spitzengruppe deutscherAnbieter; in mehreren europäischen Ländern erfolgreich; Rechtsschutz-Lösungenfür Privat-, Unternehmens- und IndustriekundenROLAND Schutzbrief: führender deutscher Schutzbrief-Anbieter; innovativeSchutzbrief-Konzepte für Versicherungen, Industrie und HandelROLAND Assistance: B2B-Dienstleistungskonzepte in den GeschäftsfeldernMobilitätsdienstleistungen, Schadenmanagement und Kunden-ServiceJurpartner Services: Anbieter von Schadenregulierungsleistungen undOnline-Rechtsberatung für RechtsschutzPressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Pressestelle ROLAND-Gruppe - Deutz-Kalker Str. 46 - 50679 Köln -www.roland-gruppe.de - Maja Bohlen - Telefon: 0221 8277-1608 -presse@roland-gruppe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82277/4532187OTS: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AGOriginal-Content von: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, übermittelt durch news aktuell