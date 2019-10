Hohes Ergebnis bei Munich Re - Jahresprognose wird wohl übertroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re kann auf ein gutes drittes Quartal blicken und zeigt sich optimistisch für das Gesamtjahr.



Trotz hoher Großschäden habe Munich Re vorläufigen Berechnungen zufolge ein Konzernergebnis in einer Größenordnung von 850 Millionen Euro erzielt, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Dies sei neben einer guten operativen Entwicklung auf hohe Währungsgewinne und ein "sehr gutes" Kapitalanlageergebnis zurückzuführen.

Trotz großer Unsicherheiten über die weitere Entwicklung bei Großschäden sowie an den Kapitalmärkten erwarte Munich Re, das Ziel für das Konzernergebnis von 2,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr zu übertreffen. Den Quartalsabschluss will das Unternehmen am 7. November vorlegen. Die Aktie sprang nach den Nachrichten deutlcher an, gab einen Teil ihrer Gewinne dann aber wieder ab. Zuletzt notierte sie noch 0,61 Prozent im Plus. So rechnen Analysten im Durchschnitt bereits mit einem Konzernergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro./nas/mis