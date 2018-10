Hohes BIP pro Kopf und Weltklasse-Infrastruktur schaffen laut Emaar Mehrwert für Immobilieninvestitionen an Dubais hochwertigsten Standorten

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Laut Finanzmarktexperten garantiert die Investition in hochwertigeWohnimmobilien in Dubai internationalen Investoren starke Renditen.Dies ist auf das hohe Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf undInvestitionen in den Bau einer Infrastruktur von Weltrangzurückzuführen.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/769963/Downtown_Dubai_by_Emaar.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/769962/Dubai_Creek_Harbour_by_Emaar.jpg )Eine Studie zu den Kosten von Wohnimmobilien im Vergleich zumPro-Kopf-BIP in den wichtigsten Ballungszentren weltweit machtdeutlich, dass Dubai eines der attraktivsten Wertversprechen fürInvestoren bietet. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass Dubaieinen von nur 20 Ballungsräumen* im Nahen Osten und Afrika darstellt,verglichen mit 51 Ballungsräumen in den USA, 43 in Westeuropa, 25 inder entwickelten asiatisch-pazifischen Region, 20 in denasiatisch-pazifischen Schwellenländern und über 103 in China.Da die Kosten für Wohnimmobilien in erstklassigen Lagen wie DubaiCreek Harbour und Downtown Dubai bei rund 550 USD (2.020 AED) proQuadratfuß liegen und das Pro-Kopf-BIP in den Vereinigten ArabischenEmiraten bei 40.698 USD** liegt, sehen Analysten in Dubai ein höheresWachstumspotenzial als in anderen Großstädten.VergleichsansichtDurchschnittspreis pro Quadratfuß für Immobilien*** und BIP proKopf in Städten weltweitStadt Durchschnittspreis für Premium-Immobilien (USD)BIP pro Kopf (USD)**Dubai/VAE 55040,698Shanghai 2,12532,684New York City 4,10073,938Paris 4,40065,354London 5,30055,947Tokio 7,60043,884Hongkong 11,00056,571Wo wird das Wachstum am stärksten zunehmen?Dubai bietet trotz seines hohen Pro-Kopf-BIP diewettbewerbsfähigsten Wohnimmobilien an seinen Premium-Standorten.Dies hat das Interesse vermögender Privatkunden an Investitionen inprestigeträchtige Immobilien in Vierteln wie Dubai Creek Harbour,Downtown Dubai, Dubai Hills Estate, Dubai Marina und Emaar Beachfrontgeweckt.Zusätzlich wird der Erfolg Dubais durch seinen verbesserten Platzim Ranking der Lebenshaltungskosten gefördert. Laut Mercer zähltDubai nicht mehr zu den 25 teuersten Städten der Welt: Die Stadt fielvon Platz 19 auf Platz 26. Indessen gehören Hongkong, Tokio, Zürich,Singapur, Seoul, Shanghai und Beijing mit ihren hohenWohnimmobilienpreisen zu den Top 10 der teuersten Städte.Insbesondere am Dubai Creek Harbour, einem von renommiertenEntwicklern geplanten Projekt entlang des Dubai Creek in nächsterNähe des neuen weltweiten Kultgebäudes, dem Dubai Creek Tower, bietensich für Investoren vielversprechende Angebote. Hier wird auch derDubai Square gebaut, eine Einzelhandelsmetropole der Zukunft, in derauch das größte Chinatown der gesamten Region entstehen soll.Pressekontakt:erhalten Sie bei:Kelly HomeASDA'A BCW; +9714-4507-600kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell