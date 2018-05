Hoher Wertverlust in der Oberklasse

mid Groß-Gerau – Immer mehr Technik, immer feinere Ausstattung, immer mehr Sicherheit – in der Oberklasse zeigen die Hersteller, was sie drauf haben. Doch trotz all der Neuerungen bleibt eines gleich: der hohe Wertverlust.

„Der Kauf eines Oberklasse-Pkw ist seit jeher kein Fall für Pragmatiker“, heißt es deshalb bei den Marktbeobachtern von Schwacke. „Hohe Preise und ein erheblicher Wertverlust verlangen nach Investitionsfreude.“ ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.